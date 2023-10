LA GUERRA DEGLI OSTAGGI – HAMAS HA LIBERATO DUE CITTADINE AMERICANE. SI TRATTA DI MADRE E FIGLIA CHE ERANO TENUTE IN OSTAGGIO A GAZA – L'ANNUNCIO DELL’ORGANIZZAZIONE TERRORISTA: “QUESTO PER DIMOSTRARE AL POPOLO AMERICANO QUANTO SIANO ERRATE LE AFFERMAZIONI DI BIDEN E DELLA SUA AMMINISTRAZIONE FASCISTA” – IL RILASCIO, SCRIVE IL QUOTIDIANO ISRAELIANO “HA'ARETZ”, È AVVENUTO CON LA MEDIAZIONE DEL QATAR

(Adnkronos) - Hamas ha annunciato di aver rilasciato due ostaggi, due cittadine americane, madre e figlia, per motivi umanitari. Il rilascio - scrive 'Ha'aretz' - è avvenuto con la mediazione del Qatar. In una dichiarazione, Hamas afferma che le due sono state liberate "per dimostrare al popolo americano e al mondo che le affermazioni di Biden e della sua amministrazione fascista sono false e infondate".

