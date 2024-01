LA GUERRA DEGLI OSTAGGI – IL LEADER DI HAMAS, ISMAIL HANIYEH, FA SAPERE CHE “I PRIGIONIERI DEL NEMICO SARANNO RILASCIATI SOLO ALLE CONDIZIONI STABILITE DA NOI”. E SI DICE “APERTO” ALL’IDEA DI UN GOVERNO UNICO PALESTINESE PER CISGIORDANIA E GAZA – DOPO IL RITIRO DI ALCUNI SOLDATI ISRAELIANI DALLA STRISCIA, IL MINISTRO DELLA DIFESA DI TEL AVIV, YOAV GALLANT, AVVERTE: “LA SENSAZIONE SECONDO CUI NOI STAREMMO PER FERMARCI NON È GIUSTA”

(ANSA-AFP) - Gli ostaggi israeliani detenuti a Gaza saranno rilasciati solo alle "condizioni" poste da Hamas. Lo ha affermato oggi il suo leader Ismail Haniyeh in un discorso televisivo. "I prigionieri del nemico saranno rilasciati solo alle condizioni stabilite dalla resistenza", ha detto Haniyeh. (ANSA-AFP).

(ANSA-AFP) - Hamas è "aperta" all'idea di un governo unico palestinese per Cisgiordania e Gaza: lo ha dichiarato il leader del movimento Ismail Haniyeh in un discorso televisivo.

(ANSA) - ''La sensazione secondo cui noi staremmo per fermarci non è giusta. Se non prevaliamo in maniera netta non potremmo resistere nel Medio Oriente'': lo ha affermato oggi il ministro della difesa Yoav Gallant durante un sopralluogo nella striscia di Gaza. ''La guerra - ha aggiunto - adesso è a Khan Yunis. Stiamo compiendo uno sforzo in diversi passaggi, sia sopra i tunnel sia in profondità. Arriviamo (ai capi di Hamas, ndr) da tutte le direzioni''.

L'esercito ha ordinato agli abitanti di Nusseirat (nel settore sud della Striscia) di spostarsi ancora più a sud, verso Deir el Ballah, perchè sta estendendo le operazioni.

