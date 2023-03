GUERRA DI POTERE AL CREMLINO - SECONDO L'INSTITUTE FOR STUDY OF WAR (ISW), IL MINISTERO DELLA DIFESA RUSSO STA MANDANDO A MORIRE A BAKHMUT I MERCENARI WAGNER NEL TENTATIVO DI INDEBOLIRE IL SUO FONDATORE YEVGENY PRIGOZHIN E FAR DERAGLIARE LE SUE AMBIZIONI PER UNA MAGGIORE INFLUENZA SU MOSCA - PRIGOZHIN, CHE HA FATTO ANNUNCI PER CERCARE RECLUTE DA SPEDIRE A BAKHMUT, AVREBBE SOPRAVVALUTATO LA FIDUCIA DI PUTIN NELLE SUE FORZE PARAMILITARI (E INFATTI DENUNCIA CHE MOSCA NON GLI DÀ LE MUNIZIONI…)

ISW, WAGNER MANDATI A MORIRE A BAKHMUT, COLPO A PRIGOZHIN

(ANSA) - ROMA, 13 MAR - Il Ministero della Difesa russo sta mandando a morire a Bakhmut i mercenari Wagner nel tentativo di indebolire il suo fondatore Yevgeny Prigozhin e far deragliare le sue ambizioni per una maggiore influenza sul Cremlino. Lo scrive nella sua analisi l'Institute for Study of War (Isw) spiegando che Prigozhin ha sopravvalutato la fiducia di Putin nelle sue forze paramilitari. Non solo: le ambizioni politico-militari di Prigozhin hanno probabilmente allarmato il presidente russo, il quale ha visto come una minaccia l'aggressiva autopromozione di Prigozhin a spese di altri: il ministro Shoigu e il capo di Stato maggiore Gerasimov.

PRIGOZHIN CERCA RECLUTE "BAKHMUT VALE LA VITA" KULEBA: LA DIFENDEREMO

Estratto dell’articolo di Letizia Tortello per “la Stampa”

«Scrivi il tuo nome nella storia per Bakhmut! Cerchiamo uomini tra i 22 e i 50 anni, ti diamo assicurazioni sulla vita e sulla salute, pagamenti elevati e bonus "al completamento dei compiti"». Sembra un annuncio pubblicitario, ma l'offerta è quella di andare a combattere e morire per la "fortezza" ucraina che i russi da sette mesi non riescono a conquistare. È il video propagandistico, lanciato dal capo della Wagner Yevgeny Prigozhin, per reclutare nuovi soldati e rinforzare il suo corpo sempre più allo stremo nella battaglia del Donbass.

[…] A Bakhmut sono concentrati i migliori corpi dell'esercito di Kiev, compresi i battaglioni più addestrati, il ceceno e il georgiano in testa. Il ministro degli Esteri, Dmytro Kuleba, ha ribadito con orgoglio la volontà di non retrocedere […] Secondo alti funzionari statunitensi, il Wagner group ha reclutato finora 50.000 soldati per combattere in Ucraina. Migliaia tra i detenuti. Ma la milizia sarebbe in pausa strategica, in attesa di ricevere rinforzi.

[…] Prigozhin […] postava sui social le foto di decine di cadaveri dei suoi uomini a terra, denunciando che Mosca non gli dà le munizioni. Fonti ufficiali ucraine parlano di 1.090 soldati russi uccisi dal 6 marzo. A Bakhmut, l'esercito russo starebbe spompando le sue forze, senza riuscire a lanciare offensive pesanti in altre direzioni. […]

