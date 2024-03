23 mar 2024 10:45

LA GUERRA TRA PUTIN E GLI ISLAMISTI – ALL’INIZIO DELLA SUA ASCESA POLITICA, L’EX AGENTE DEL KGB LANCIO’ UNA CROCIATA CONTRO I CECENI CON LA PROMESSA DI PERSEGUITARLI “FIN DENTRO AL CESSO” - IL PUNTO DI SVOLTA È STATO L’INTERVENTO RUSSO IN SIRIA DEL 2015 A SOSTEGNO DELLE FORZE DEL PRESIDENTE ASSAD CHE HA FATTO DELLA RUSSIA UN OBIETTIVO PRIMARIO DEL JIHADISMO GLOBALE – IN RUSSIA VIVONO CIRCA 25 MILIONI DI MUSULMANI, LA PIÙ ALTA PERCENTUALE IN OCCIDENTE (DAL 12 AL 15%) - SENZA CONTARE I TRE-QUATTRO MILIONI DI IMMIGRATI DALLE EX REPUBBLICHE SOVIETICHE O I RUSSI CONVERTITI ALL’ISLAM - SE I CECENI CHE COLPIRONO LA RUSSIA NEGLI ANNI ’90 E NEI DUEMILA VOLEVANO L’INDIPENDENZA, ORA I JIHADISTI VOGLIONO CREARE UN EMIRATO DEL CAUCASO…