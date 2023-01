GUERRA AL RISVOLTINO! – ALBERTO MATTIOLI SCENDE IN CAMPO CONTRO LA MODA MALSANA DELLA CAVIGLIA SCOPERTA CON ZERO GRADI: “CI TROVIAMO DI FRONTE ALLA PRIMA GENERAZIONE ATERMICA DELLA STORIA NAZIONALE. QUESTA SOVRANA INDIFFERENZA AL TERMOMETRO NON PUÒ CHE SUSCITARE ANGOSCIOSI INTERROGATIVI. INTANTO, CHE FINE HA FATTO LA MAMMA ITALIANA TIPICA, CHE TI OBBLIGAVA A METTERE LA CANOTTIERA. MA, SOPRATTUTTO, GLI ATERMICI SEGNANO L’ENNESIMA VITTORIA DELLA GLOBALIZZAZIONE…”

Estratto dell'articolo di Alberto Mattioli per “il Foglio”

È finalmente arrivato l’inverno, per la gioia di noi freddisti […] Però per le strade è tutto un pullulare di under 30 senza calze e/o con i pantaloni strappati, e che apparentemente non danno segni di fastidio, nemmeno un po’ di pelle d’oca. Il disagio è semmai negli occhi di chi guarda, raccapricciato da quei cinque centimetri di pelle che occhieggiano dove dovrebbe esserci il filo di Scozia del calzino o da ginocchia che sbucano da jeans apparentemente recuperati in una discarica. Con anche risvolti, anzi risvoltini, antropologicamente misteriosi, come quelli di certi hipster che girano per Montenapo bardatissimi con barbone e sciarpona e cappellone dal collo in su e nudi dalla caviglia in giù.

Bisogna ammettere che ci troviamo di fronte alla prima generazione atermica della storia nazionale, in un paese peraltro che è sempre stato sensibilissimo al freddo forse perché è caldo e dove sotto i cinque gradi (praticamente, la temperatura ideale) è subito ritirata di Russia. Questa sovrana indifferenza al termometro non può che suscitare angosciosi interrogativi. Intanto, che fine ha fatto la mamma italiana tipica, quella che ti obbligava alla maglietta della salute e, nei casi peggiori, alla canottiera […] fra il caro affitti e il lavoro che non c’è, restano a casa da mammà a oltranza, ma evidentemente senza dover soggiacere ai suoi ricatti vestamentari, quindi o sono cambiate le mamme oppure i bamboccioni hanno più tempra di quanto si immagini, libero outfit in libera famiglia.

Ma, soprattutto, gli atermici segnano l’ennesima vittoria della globalizzazione. […] anche la sensibilità al freddo si sta allineando agli standard internazionali, e chissà che non arrivi una direttiva da Bruxelles sul modo corretto di vestirsi, sono corsi e ricorsi storici, ieri l’orbace e oggi solo tessuti naturali. Oppure, in generale, si conferma che la Moda è più forte perfino della Morte. […]

