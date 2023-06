18 giu 2023 10:30

LA GUERRA DEL ROSÉ – BRAD PITT E ANGELINA JOLIE NON HANNO ANCORA FINALIZZATO IL DIVORZIO. IL MOTIVO? NESSUN RITORNO DI FIAMMA, MA UN’ASPRA BATTAGLIA LEGALE PER IL MIRAVAL, LA TENUTA NEL SUD DELLA FRANCIA CHE STA BLOCCANDO LE PRATICHE PER LO SFANCULAMENTO DEFINITIVO DEI BRANGELINA – I DUE ERANO PROPRIETARI AL 50% E, QUANDO LEI DECISE DI VOLER VENDERE LE SUE QUOTE, LUI ERA DISPOSTO A COMPRARLE. MA QUALCOSA È ANDATO STORTO: PITT PRETENDEVA CHE L’EX MOGLIE NON APRISSE BOCCA SU…