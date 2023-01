LA GUERRA E’ PER I POVERACCI: I FIGLI DEI VIP RUSSI GIRANO IL MONDO IN VACANZA – LA FIGLIA DEL MINISTRO DELLA DIFESA SHOIGU VA A FARE SHOPPING DI LUSSO A DUBAI ASSIEME AL MARITO (CHE PURE SAREBBE IN ETÀ UTILE PER IL FRONTE) - LA FIGLIA DI SERGEY NARYSHKIN, IL CAPO DEI SERVIZI ESTERI RUSSI, A BALI, POI IN TURCHIA, POI ANCHE LEI A DUBAI- IL FIGLIO DEL SENATORE ANTIAMERICANO E ANTI NATO (E EX GENERALE KGB) DZHABAROV, VA IN CALIFORNIA - A LUGLIO VLADIMIR PLOTNIKOV, UNO DEI DEPUTATI DELLA DUMA PIÙ VICINI A PUTIN, ERA IN VACANZA A VENEZIA. C'È QUALCHE PROBLEMINO NEI CONTROLLI DI FRONTIERA ITALIANI?

La figlia di Shoigu a fare shopping di lusso a Dubai assieme al marito - che pure sarebbe in età utile per il fronte. La figlia di Sergey Naryshkin, il capo dei servizi esteri russi, a Bali, poi in Turchia, poi anche lei a Dubai. Il figlio del senatore antiamericano e anti Nato (e ex generale Kgb) Dzhabarov, dove, se non in California? Nei giorni di Capodanno e Natale, mentre erano in corso massacri a Bakhmut e Soledar, non pochi figli e mogli di oligarchi, élite e spie russe se ne stavano in ricche vacanze occidentali.

[…] quell'Occidente che i loro papà dicono di voler distruggere o, nei casi estremi, radere al suolo (vedi esortazioni di Dmitry Medvedev). […] Ma Ksenia Shoigu non è la sola, a spassarsela mentre il padre dirige il carnaio provocato dall'aggressione dei russi in Ucraina, assieme a Valery Gerasimov (la cui figlia è in ricca vacanza anche lei, ma in un resort extra lusso in Crimea).

E singolarmente, per lei o altri figli di oligarchi o di capi dei servizi segreti russi, non sorgono campagne online di protesta […] Veronica Naryshkin ha un profilo Instagram chiuso, ma la sua amica, Victoria Kosolapova, no, e posta le foto delle vacanze insieme. Oltre a Bali e Turchia compaiono Grecia e, ovviamente, Italia. In barba alle sanzioni ai padri. Ma ci sono anche, dopo l'inizio della guerra, belle foto di lei su The Ins a pesca nei mari delle Seychelles […]

La figlia di Shoigu […] ha invece una società d'investimenti che riceve subappalti dall'oligarca Gennady Timchenko per costruzioni di infrastrutture pubbliche, è stata consulente del vicepresidente della Gazprombank, e amministratore della fondazione dell'oligarca Vladimir Evtushenkov. A Dubai ha svernato in un albergo piacevole, il Caesars Palace, che ha costi anche di tremila euro a notte. Non sembrano persone slegate dai padri. L'élite dorata non soffre il macello.

A luglio Vladimir Plotnikov, uno dei deputati della Duma più vicini a Putin, sotto sanzioni nell'Ue (e negli Usa), con divieto di viaggio in Europa e conti congelati, se ne stava in laguna, fu la figlia stessa a segnalarci che erano in vacanza a Venezia. C'è qualche problemino nei controlli di frontiera italiani? Erano arrivati per mare? […]