22 giu 2022 18:05

LA GUERRA SI FA ANCHE CON LA TOPONOMASTICA - LE AUTORITA' RUSSE HANNO CAMBIATO IL NOME DELLA STRADA DOVE HA SEDE L'AMBASCIATA AMERICANA IN "PIAZZA DELLA REPUBBLICA POPOLARE DI DONETSK, 1" - LA DECISIONE UFFICIALMENTE, E' STATA PRESA PER ONORARE I "DIFENSORI DEL DONBASS", MA È EVIDENTE CHE SI TRATTI DI UNO SBERLEFFO VERSO LO ZIO SAM - D'ALTRA PARTE WASHINGTON AVEVA PRESO UN'INIZIATIVA SIMILE NEL 2018, INTITOLANDO LA VIA DELL'AMBASCIATA RUSSA A...