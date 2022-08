4 ago 2022 18:40

LA GUERRA SI FA ANCORA CON IL CARO VECCHIO PLASTICO – L'INTELLIGENCE AMERICANA SI AFFIDA SEMPRE PIÙ ALLA TECNOLOGIA MA ALLA FINE UTILIZZA I MODELLINI IN SCALA – UN METODO ANTICO, RIMASTO FONDAMENTALE PER CAPIRE COME AGIRE, DAL VIETNAM FINO ALL'UCCISIONE DI AL ZAWAHRI – LA CIA HA UN SUO LABORATORIO DI SPECIALISTI CHE DEVONO RIPRODURRE BERSAGLI, PALAZZI, AREE…