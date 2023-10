LA GUERRA DELLE SPIE – UN CITTADINO CINESE È STATO ARRESTATO A PECHINO: È ACCUSATO DI LAVORARE PER CONTO DEGLI STATI UNITI – L’UOMO SI CHIAMA HOU ED ERA STATO INVIATO NEL 2013 IN UN’UNIVERSITÀ DEGLI STATES. LÌ, È STATO “ABBORDATO” DAGLI 007 AMERICANI, A CUI HA RIVELATO “SEGRETI ALTAMENTE CLASSIFICATI” IN CAMBIO DI UN COMPENSO DI…

(ANSA) - Il ministero per la Sicurezza dello Stato, la principale agenzia di spionaggio di Pechino, ha riferito che un cittadino cinese in servizio presso un istituto di difesa è stato accusato di lavorare per conto degli Usa e che il caso è stato trasferito a un tribunale nella città di Chengdu, capoluogo del Sichuan, per il relativo processo.

Si tratta dell'ultimo caso sulla sicurezza nazionale, legato alle leggi anti-spionaggio ampliate di recente e alla repressione della corruzione interna. In una nota postata ieri sui social media, il ministero ha affermando che "le attività di spionaggio vanno di pari passo con l'inganno, la tentazione e la cospirazione".

L'uomo, chiamato Hou, lavorava in un istituto di difesa segreto ed era stato inviato nel 2013 come visiting fellow in un'imprecisata università americana, finendo per essere costretto a rivelare segreti di stato cinesi. Il network statale Cctv, in particolare, ha riferito che un professore americano vicino a Hou è stato il tramite per entrare in contatto con un dipendente di una società di consulenza, rivelatosi in realtà un "ufficiale dell'intelligence Usa che usava la società come copertura".

Nei mesi successivi, a legami consolidati, il funzionario "avvicinò Hou per offrirgli la posizione di consulente presso la sua azienda", promettendogli un pagamento di 600-700 dollari ogni volta per la qualità del suo servizio. Pochi mesi dopo, mentre la moglie e il figlio di Hou erano in visita negli Stati Uniti, l'agente americano rivelò le sue intenzioni e propose di cambiare la collaborazione, costringendo l'uomo a "spiare" che temeva per la sua famiglia.

Secondo l'intesa, nei numerosi incontri, a Hou sarebbe stato chiesto di rivelare "segreti altamente classificati" in sessioni di un'ora, ricevendo un compenso di 1.000 dollari. La cooperazione sarebbe continuata anche dopo il ritornato di Hou in Cina nel 2014. L'uomo, secondo la Cctv, ha di sua iniziativa dato informazioni anche di intelligence nel campo della difesa nazionale e dell'industria militare. Al completamento delle indagini, Hou è stato arrestato a luglio 2021 per spionaggio.

