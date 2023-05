LA GUERRA DELLO STILETTO - KATE MIDDLETON E ROSE HANBURY, LA MARCHESA CHE PARE ABBIA AVUTO UNA LIAISON CON IL PRINCIPE WILLIAM, HANNO PIÙ DI UNA PASSIONE IN COMUNE: OLTRE A FARSI PIACERE LO STESSO UOMO, AMANO INDOSSARE LE SCARPE DEL MARCHIO ITALIANO AQUAZZURRA - LA DUCHESSA LE HA SFOGGIATE IL GIORNO PRIMA DELL’INCORONAZIONE MENTRE LA MARCHESA SI È PRESENTATA A WESTMINSTER CON LO STESSO PAIO DI SCARPE. IRONIA DELLE SORTE: IL MODELLO E' STATO PORTATO A CORTE DA MEGHAN MARKLE…

Rose Hanbury, marchesa di Cholmondeley. Agli appassionati di cronache della Royal Family questo nome suggerisce solo una cosa: la presunta amante del principe William, la "rivale" di Kate Middleton. Moglie del Lord in Waiting del re e madre di Oliver, uno dei paggi insieme al principe George in occasione dell'incoronazione di re Carlo […]

Ha indossato un abito bianco con dettagli neri, un outfit sobrio ma arricchito da un dettaglio. Si tratta di un paio di scarpe che a Corte non sono una novità: un paio di décolleté nere con fiocco sul retro di fattura italiana (il brand è Aquazzurra). Si tratta dell'iconico modello Bow Tie 105 in pelle nera scamosciata, a punta e con tacco a spillo, indossato già dalla moglie di William in passato

E spunta Meghan Markle

Ironia della sorte, a portare per la prima volta tra i reali quel modello di scarpe fu la grande assente all'incoronazione, Meghan Markle, che a partire dal 2018 le ha indossate in più occasioni e in colori diversi.

[…] fino al 2019 la marchesa e la principessa del Galles erano amiche. Poi, in un articolo del The Sun pubblicato nel 2019 e poi rimosso, si fece avanti la voce di un tradimento da parte di William mentre la moglie era incinta del terzo figlio, proprio con la marchesa.

