LA GUERRA TI FA RICCA – ELIZAVETA PESKOVA, FIGLIA DEL PORTAVOCE DI PUTIN, DMITRY PESKOV, NEL 2022 HA GUADAGNATO 1 MILIONE E 650MILA EURO. MENTRE LA RUSSIA BOMBARDAVA L’UCRAINA, LA SUA SOCIETÀ, CHE SI OCCUPA DI GRANDI EVENTI E LAVORA QUASI ESCLUSIVAMENTE CON APPALTI PUBBLICI, HA SEGNATO PER LA PRIMA VOLTA UN PROFITTO – IL PADRE DICE DI GUADAGNARE “SOLO” 173MILA DOLLARI PER IL SUO INCARICO, MA FA UNA VITA ULTRA-LUSSO, TRA MEGA APPARTAMENTI A PARIGI E OROLOGI CHE COSTANO UNA MEZZA MILIONATA: DA DOVE ARRIVA TUTTA QUESTA RICCHEZZA?

Povera Elizaveta. Quando, il 24 febbraio del 2022, Vladimir Vladimirovich Putin invase l’Ucraina […], la figlia del portavoce di Putin Dmitry Peskov, Elizaveta Peskova, capì che tutto sarebbe cambiato. In peggio, disse. Fece un post anti-guerra su Instagram (poi cancellato). Non bastò.

Nell’aprile 2022 anche la ventiquattrenne fu inserita nell’elenco delle sanzioni – blocco degli asset e divieto di viaggio in Europa e America – e il padre disse che quella era la conferma dell’ostilità russofobica dell’Occidente. Elizaveta definì «ingiuste» le misure restrittive imposte nei suoi confronti perché «non ho nulla a che fare con l’invasione russa dell’Ucraina. Sono arrabbiata perché voglio viaggiare e amo culture diverse», disse. Povera Elizaveta, cresciuta tra il jet set di Parigi, Biarritz, la Costa Azzurra, l’Italia.

Tuttavia il 2022 non ha portato solo dolori […]. Secondo i bilanci del 2022 della sua società “Centrum Moscow”, […] nell’anno della guerra, […] Peskova ha visto crescere le sue entrate di 70 volte. La società si occupa di allestire grandi eventi, scenografie, e lavora in effetti quasi esclusivamente con appalti pubblici: il comune di Mosca (retto dall’amico di Putin Sobyanin), il Ministero dell'Industria e del Commercio, anche i servizi russi.

Elizaveta ha guadagnato nel 2022 un somma ragguardevole, addirittura enorme per gli standard del pil pro capite russo: 137 milioni di rubli (equivalenti a un milione 650mila euro circa). Nel 2021, senza guerra, aveva guadagnato solo 1,9 milioni di rubli (22mila euro, lo stipendio di un dipendente pubblico intermedio, nei paesi europei).

La sua società nel 2022 ha segnato per la prima volta un profitto: 24 milioni di rubli (circa 290mila euro). Negli anni precedenti i risultati erano intorno allo zero, o poco sopra, benché la società forse stata creata nel 2004. Era una scatola. Poi Elisaveta è cresciuta e la scatola è stata messa in mano a lei. Peskova possiede il 30% della società, un altro 70% appartiene a tale Evgeny Litvinov, che è anche amministratore delegato. Uno sconosciuto.

La guerra conviene. Almeno se si è figli di Peskov. […] Peskov, che da circa dieci anni guadagna come portavoce di Putin una cifra intorno ai 173mila dollari (nel 2020), fu poi fotografato con un orologio da 600mila dollari e, rivelò la Fondazione Navalny, fece una luna di miele con yacht che costava 430mila dollari a settimana, veleggiando per la Sardegna. Anche Elizaveta ama l’Italia. Un po’ meno stare in Russia. Dichiarò lei stessa a una tv russa di sentirsi «meglio nell'ambiente europeo».

Ha frequentato l’Ecole des Roches, a Parigi (che in un anno costa un quarto dello stipendio annuale del padre). Ha fatto uno stage a Louis Vuitton e un altro al Parlamento europeo. Secondo il team Navalny, la madre (che è la seconda moglie di Peskov) e Elizaveta nel 2016 hanno comprato un comodo appartamento di 180 metri quadrati (2 milioni di dollari) tra la Tour Eifffel e l’Arc de Triomphe. Bisogna pur avere un tetto, mentre piovono bombe.

