10 apr 2023 08:20

LA GUERRA IN UCRAINA? CI SIAMO DENTRO CON TUTTI GLI SCARPONI (MA SI SAPEVA GIA’) – A KIEV È ATTIVO UN PICCOLO CONTINGENTE DI ADDETTI ALLE OPERAZIONI SPECIALI (MENO DI 100 UNITA’) DI PAESI NATO COME USA, FRANCIA, REGNO UNITO E LETTONIA – LO RIVELANO DEI DOCUMENTI TOP SECRET DEL PENTAGONO FINITI ONLINE - PARIGI ESCLUDE DI AVER SOLDATI “ON THE GROUND”