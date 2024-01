GUERRE E MINACCE, ARRESTI E SPARATORIE: LE ULTIME NOTIZIE DAL MONDO – MENTRE IL NEO-PRESIDENTE DI TAIWAN, WILLIAM LAI, RINGRAZIA WASHINGTON PER IL SOSTEGNO ALL’ISOLA, 6 AEREI E QUATTRO NAVI MILITARI DI PECHINO SI SONO SCHIERATE INTORNO ALL’ISOLA – IL PICCOLO STATO DI NAURU CHIUDE I RAPPORTI DIPLOMATICI CON TAIPEI - IL NUOVO PRESIDENTE DEL GUATEMALA E GLI SPARI IN ARGENTINA PER LA TERRA - GLI UCRAINI ABBATTONO UN AEREO MILITARE RUSSO

LAI, 'GRATO PER IL FORTE SOSTEGNO USA A DEMOCRAZIA TAIWAN'

(ANSA) - Il presidente eletto di Taiwan, William Lai, ha ringraziato Washington per il sostegno alla democrazia dell'isola, incontrando la delegazione Usa non ufficiale in visita a Taipei a pochi giorni dall'esito del voto. "Sono grato per il forte sostegno degli Stati Uniti alla democrazia di Taiwan, che dimostra la stretta e solida partnership tra Taiwan e gli Stati Uniti", ha detto Lai incontrando la delegazione a Taipei, nel resoconto dei media locali.

NAURU CHIUDE LE RELAZIONI CON TAIWAN A FAVORE DELLA CINA

(ANSA) - Nauru chiude i rapporti diplomatici con Taiwan, lasciando Taipei con appena 12 alleati ufficiali nel mondo. Lo riferisce un comunicato del governo della piccola isola-Stato del Pacifico che annuncia il riconoscimento ufficiale della Repubblica popolare cinese. Secondo i media taiwanesi, il vice ministro Tien Chung-kwang, inoltre, terrà a breve una conferenza stampa sull'argomento. Attualmente, il ministro degli Esteri Joseph Wu è impegnato in una visita in Guatemala.

La decisione di Nauru è stata comunicata dal presidente David Ranibok Adeang in un messaggio alla nazione postato sui social media, ad appena due giorni dalle presidenziali di Taiwan che hanno visto vincere il candidato del Partito democratico progressista William Lai. Annunciando il cambiamento con effetto immediato, Nauru ha precisato di considerare Taiwan come una "parte inalienabile del territorio cinese".

DELEGAZIONE USA, 'IMPEGNO SU TAIWAN SOLIDO COME LA ROCCIA'

(ANSA) - Gli Stati Uniti puntano alla continuità nei rapporti Taiwan-Usa con l'amministrazione del presidente eletto William Lai, assicurando che l'impegno verso l'isola è "solido come la roccia, basato su principi, bipartisan e a favore degli amici" dell'America.

Incontrando la presidente uscente Tsai Ing-wen, l'ex consigliere per la Sicurezza nazionale Stephen Hadley - parte della delegazione Usa non ufficiale in visita nell'isola - ha trasmesso le congratulazioni del popolo americano per le elezioni di sabato. "La democrazia di Taiwan ha dato un brillante esempio al mondo", ha aggiunto, nei commenti rilasciati dall'ufficio di Tsai.

TAIWAN, 'SU NAURU RITORSIONE CINA CONTRO NOSTRE ELEZIONI'

(ANSA) - Con profondo rammarico "annunciamo la cessazione delle relazioni diplomatiche con Nauru. Questo tempismo non rappresenta solo una ritorsione della Cina contro le nostre elezioni democratiche, ma anche una sfida diretta all'ordine internazionale". E' quanto scrive in una nota il ministero degli Esteri di Taiwan, confermando la rottura delle relazioni con l'isola del Pacifico. Taipei, tuttavia, "rimane indomita e continuerà ad essere una forza positiva".

TAIWAN, 6 AEREI E 4 NAVI MILITARI CINESI INTORNO ALL'ISOLA

(ANSA) - Il ministero della Difesa taiwanese ha riferito di aver rilevato sei aerei e quattro navi militari cinesi intorno all'isola nelle 24 ore fino alle 6 locali (le 23 di domenica in Italia), oltre a un altro pallone aerostatico. Mentre, tra gli aerei individuati, solo uno ha attraversato la linea mediana dello Stretto di Taiwan.

Le forze armate di Taipei, si legge in una nota del ministero, "hanno monitorato la situazione e hanno dato incaricato per le risposte più appropriate". Sabato l'isola ha eletto alla presidenza Willian Lai, il candidato del Partito democratico progressista e attuale vicepresidente: l'ex medico considera l'isola di fatto indipendente e ha promesso di proteggerla da "minacce e intimidazioni" di Pechino.

BERNARDO AREVALO È IL NUOVO PRESIDENTE DEL GUATEMALA

(ANSA) - Bernardo Arevalo ha giurato come nuovo presidente del Guatemala al termine di una lunga e travagliata sessione parlamentare. Il 65enne leader del movimento progressista Semilla, vincitore delle elezioni presidenziali di giugno con il 61% delle preferenze, è il 52/o capo di Stato del Paese centroamericano.

COREA NORD: KIM CONVOCA UNA SESSIONE DEL PARLAMENTO

(ANSA) - La Corea del Nord riunisce oggi il parlamento nel mezzo delle tensioni con Seul e sulle ipotesi che il leader Kim Jong-un possa favorire la revisione costituzionale sulla questione intercoreana dopo aver definito a fine 2023 i legami bilaterali come relazioni tra "due stati ostili tra loro", vanificando l'opzione dell'unificazione con la Corea del Sud.

Il Nord aveva annunciato il piano di tenere la decima sessione dell'Assemblea popolare suprema per discutere il bilancio statale per il 2024, in un programma che dovrebbe durare almeno due giorni. Ad attirare l'attenzione, però, è se il parlamento rivedrà la Costituzione o gli atti correlati per tenere conto della nuova definizione delle relazioni intercoreane data da Kim.

La Corea del Nord ha mantenuto il progetto di unificazione che Kim Il-sung, fondatore dello Stato e nonno dell'attuale leader, presentò nel 1980, basato su una unificazione con il sistema federativo che richiede il rispetto delle reciproche differenze nell'ideologia politica e nel sistema di governo sotto forma di "uno Stato, due sistemi". Kim non è un deputato dell'Assemblea, ma potrebbe prendervi parte per esprimere la sua posizione verso Seul e Washington.

il missile balistico intercontinentale icbm 1

Durante la riunione parlamentare dello scorso settembre, il leader supremo leader annunciò il rafforzamento della deterrenza nucleare, facendo approvare una nuova legge che consente l'attacco atomico preventivo.

EGITTO, 'ISRAELE HA OSTACOLATO L'INVIO DEGLI AIUTI A GAZA'

(ANSA) - "L'esercito israeliano ha bombardato almeno quattro volte le strade che portano al valico dal lato palestinese, impedendo così qualsiasi passaggio verso la Striscia di Gaza, e l'Egitto le ha subito riparate. Il più grande ostacolo all'ingresso degli aiuti e al loro rapido arrivo in quantità sufficienti ai palestinesi in questi 100 giorni è stata l'ostinazione e l'intenzionalità delle autorità israeliane occupanti di ritardare l'ispezione degli aiuti.

Lo ha detto il capo dell'ufficio stampa statale egiziano Diaa Rashwan, replicando ancora una volta alle accuse rivolte al Cairo da Israele alla Corte dell'Aja. Rashwan ha aggiunto che l'ingresso degli aiuti attraverso il valico di Rafah dal lato egiziano "ha incontrato fin dall'inizio un ostacolo iniziale, cioè che il valico non era strutturalmente preparato per l'ingresso di merci, ma solo di persone, cosa che l'Egitto ha superato con interventi tecnici urgenti per consentire il passaggio dei camion".

Rashwan ha ribadito, infine, "la determinazione dell'Egitto a continuare i suoi massimi sforzi per accelerare il trasferimento di aiuti umanitari nella Striscia di Gaza e a impegnarsi per aumentarli, in modo da contribuire a limitare l'aggravamento della crisi umanitaria senza precedenti di cui soffrono i palestinesi".

ISRAELE, ESERCITO OPERA A KHAN YUNIS NEL SUD DI GAZA

(ANSA) - L'esercito israeliano sta continuando a premere nell'area di Khan Yunis nel sud della Striscia. Lo ha detto il portavoce militare secondo cui i soldati hanno impedito un tentativo di Hamas di trasportare armi in un camion ai suoi miliziani ancora presenti nell'area. Camion che è stato poi distrutto. Sempre a Khan Yunis le truppe hanno fatto irruzione nel Comando centrale della fazione islamica dove sono state scoperte varie armi. Al nord della Striscia sono stati uccisi - secondo la stessa fonte - cinque miliziani.

TURCHIA: CALCIATORE ISRAELE MOSTRA MESSAGGIO SU GUERRA,ARRESTATO

(ANSA) - Un calciatore israeliano è stato arrestato per aver mostrato un messaggio riferito alla guerra tra Israele e Gaza durante una partita in Turchia: lo riportano i media turchi citati dal Guardian.

Dopo aver segnato un gol per la sua squadra contro il Trabsonspor, Sagiv Jehezkel ha rivelato un messaggio con la scritta '100 giorni. 07/10' su una fasciatura al polso sinistro. Il ministro della Giustizia turco ha annunciato un'indagine su Jehezkel sull'incidente per sospetto "incitamento all'odio", dopo che il suo club - l'Antalyaspor - lo aveva licenziato per la questione.

"La procura di Antalya ha aperto un'indagine giudiziaria contro il calciatore israeliano Sagiv Jehezkel per incitamento pubblico all'odio a causa della sua odiosa celebrazione in favore del massacro commesso da Israele a Gaza", ha affermato il ministro della Giustizia turco, Yilmaz Tunc, in un post online.

UCRAINA: MEDIA KIEV, ABBATTUTO AEREO MILITARE RUSSO A-50

(ANSA) - Le forze ucraine hanno colpito ieri sera due aerei militari russi sul Mar d'Azov abbattendo un A-50 e danneggiando un Il-22, affermano media locali citando fonti dell'esercito di Kiev. L'A-50 sarebbe stato abbattuto poco dopo essere entrato in servizio sulla regione di Zaporizhzhia, mentre l'Il-22 sarebbe stato colpito mentre era in volo sul Kherson

L'A-50 è un velivolo di preallarme e controllo aereo utilizzato in particolare per rilevare sistemi di difesa e per coordinare di obiettivi degli aerei da combattimento. Secondo le forze di Kiev, la Russia possiede solo otto di questi velivoli. Considerato un areo di fondamentale importanza in teatro di guerra, la sua distruzione sarebbe particolarmente degna di nota. Il vicepresidente del comitato per la sicurezza nazionale del parlamento ucraino Yuriy Mysiagin ha dichiarato su Telegram che l'A-50 russo è stato distrutto, ma manca ancora una conferma da parte degli ufficiali militari.

ARGENTINA: SPARATORIA PER OCCUPAZIONE DI TERRE, 5 MORTI

(ANSA) - E' di almeno cinque morti e altrettanti feriti il bilancio di una feroce aggressione a colpi d'arma da fuoco avvenuta domenica a Buenos Aires contro un gruppo di persone appartenenti alla comunità boliviana in Argentina.

Secondo le testimonianze dei presenti e diversi video pubblicati sui social l'episodio sarebbe legato a una controversia sulla distribuzione di terre occupate nel distretto de La Matanza, zona ovest dell'area metropolitana della capitale. In uno dei video si osserva un gruppo di almeno tre uomini armati che apre il fuoco nel mezzo di una moltitudine di persone, tra cui anche molte donne e bambini.

In un secondo video si osserva una decina di persone riversa a terra con ferite d'arma da fuoco di estrema gravità, una delle quali colpita al volto senza segni vitali. Le cinque vittime sono tutte appartenenti alla numerosa comunità di migranti boliviani, il cui numero è stimato in circa 850 mila nella sola Buenos Aires.

La pratica dell'occupazione di terre è piuttosto comune in Argentina nelle aree al confine della zona urbanizzata della metropoli, ed è spesso promossa e gestita da gruppi criminali con la complicità di settori della politica locale.

SISMA GIAPPONE: PIANO SOSTEGNO GOVERNO DA 630 MLN EURO

(ANSA) - Uno stanziamento di oltre 100 miliardi di yen, pari a 630 milioni di euro, per il piano di ricostruzione sul versante centro occidentale del Giappone devastato dal terremoto del primo gennaio. È quanto indicato dal premier nipponico Fumio Kishida, all'indomani della visita nella prefettura di Ishikawa, la più colpita dal sisma di magnitudo 7.6, dove oltre a incontrare gli sfollati nei centri di raccolta delle città di Wajima e Suzu ha anche avuto colloqui con il governatore della prefettura Hiroshi Hase.

Gli aiuti includeranno il ripristino delle principali infrastrutture, la costruzione di alloggi temporanei e sovvenzioni alle piccole e medie imprese, nonché finanziamenti alle imprese agricole, forestali e ittiche nelle aree più colpite. Kishida ha inoltre espresso l'intenzione di utilizzare le riserve dell'anno fiscale in corso per il piano di sostegno e di ottenere l'approvazione della spesa aggiuntiva dal Parlamento entro la fine del mese.

L'esecutivo prevede anche di raddoppiare il fondo di riserva a 6,2 miliardi di euro nella bozza di bilancio per l'anno fiscale che inizia ad aprile, per garantire continuità agli sforzi di ripresa dell'intera regione. Il bilancio delle vittime del terremoto che oltre a Ishikawa ha colpito le prefetture di Niigata, Toyama, Fukui e Gifu, si assesta a 215 morti e 28 dispersi.

LA PRESIDENTE DI TAIWAN TSAI ING WEN VISITA UNA SESSIONE DI ADDESTRAMENTO DEI RISERVISTI A TAOYUAN