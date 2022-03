“TI SENTIRAI FICO ORA. PER TE SONO STATA SOLO UNA TACCA IN PIÙ SULLA CINTURA” – LE CHAT ROVENTI TRA LA PRESIDE (CHE AVREBBE CANCELLATO LE CONVERSAZIONI) E LO STUDENTE – LEI NEGA TUTTO: “NON C'È STATO SESSO. LUI ERA COME UN CAVALIER SERVENTE. AVRÀ VOLUTO FARSI BELLO E RACCONTARE COSE CHE NON C'ERANO” – E I COMPLIMENTI E LE FRASI ARDITE DA PARTE DEL RAGAZZO CHE SOGNA DI FARE L’EURODEPUTATO? E LE CONFIDENZE VIA VIA CRESCENTI ANCHE DELLA PRESIDE: “COME VUOI CHE MI VESTO DOMANI?”, “SE TI DO UN INDIRIZZO MI RAGGIUNGI LÌ?” – OGGI L’ISPEZIONE AL LICEO MONTALE