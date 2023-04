22 apr 2023 15:50

LA GUFATA DEL “CAPITONE” – DAL SALONE DEL MOBILE, IL MILANISTA MATTEO SALVINI RILASCIA DICHIARAZIONI SCARAMANTICHE IN VISTA DEL DERBY NELLA DOPPIA SEMIFINALE CHAMPIONS: “SONO RASSEGNATO, C'È GIÀ L'INTER A ISTANBUL”. IN CASO DI FINALE CON I NERAZZURRI IN CAMPO “QUELLA SERA LEGGERÒ UN BUON LIBRO” – IL VIDEO DI SALVINI CHE ESULTA PER IL PASSAGGIO DEL TURNO DEL MILAN CONTRO IL NAPOLI