GUIDO BERTOLASO È POSITIVO AL CORONAVIRUS - L'ANNUNCIO SU FACEBOOK: "HO QUALCHE LINEA DI FEBBRE, NESSUN ALTRO SINTOMO AL MOMENTO. IO E I MIEI COLLABORATORI PIÙ STRETTI SIAMO IN ISOLAMENTO E RISPETTEREMO LA QUARANTENA. CONTINUERÒ A SEGUIRE I LAVORI DELL’OSPEDALE FIERA E NELLE MARCHE. QUANDO HO ACCETTATO L'INCARICO SAPEVO CHE...''

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