IL CAPO DELLA PROTEZIONE CIVILE, ANGELO BORRELLI, FA UNA CLAMOROSA AMMISSIONE DI IMPOTENZA: "TROVIAMO SOLO UN CONTAGIATO SU DIECI, MANCANO LE MASCHERINE E I VENTILATORI, IL VIRUS È PIÙ VELOCE DI NOI" - COME MAI? È UN MODO PER PROTEGGERE LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DALLE PREVEDIBILI CRITICHE SE LA SITUAZIONE DOVESSE PRECIPITARE. SI TEMONO NUMERI MOLTO PIÙ ALTI. IL PEGGIO DEVE ANCORA ARRIVARE?
CAFONALINO “PER SOLE DONNE MA RACCOMANDATO AGLI UOMINI” - VERONICA PIVETTI PRESENTA IL SUO ULTIMO LIBRO AL PICCOLO ELISEO CON IL DIRETTORE DI RAIUNO STEFANO COLETTA, CHE RACCONTA LA GENESI DELLA LORO AMICIZIA: “È INIZIATA NEL MOMENTO IN CUI LA CHIAMAI A…” - BEPPE CONVERTINI, ELIANA MIGLIO, MARGHERITA TIESI E LUCREZIA MASSARI: CHI C’ERA IN PLATEA
ALVEARE DI CEMENTO – LE IMPRESSIONANTI IMMAGINI DEL MOSTRUOSO EDIFICIO DI 30 PIANI SU KING’S ROAD A HONG KONG: QUESTO SIMBOLO DEL SOVRAFFOLLAMENTO URBANO DELLA MEGALOPOLI CINESE, COSTRUITO ALLA FINE DEGLI ANNI ’60, OSPITA UN NUMERO IMPRECISATO DI PERSONE CHE OSCILLA TRA… - VIDEO