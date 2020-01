GWYNETH, UNA NE FA E CENTO CAZZATE PENSA – LA "SCIENZA" DELLA PARAGURU GWYNETH PALTROW APPRODA SU NETFLIX - DAL 24 GENNAIO SARANNO DISPONIBILI I SEI EPISODI DI “THE GOOP LAB”, LA SERIE GIÀ SDERENATA DALLA CRITICA IN CUI L’ATTRICE PROPONE CONSIGLI DI BENESSERE FINITI NEL MIRINO DEI MEDICI: DALL’USO DI SOSTANZE PSICHEDELICHE ALLA TERAPIA DEL FREDDO, FINO ALLA FORZA DI ORGASMI E PERSINO GLI ESORCISMI… - VIDEO

Manuel Campagna per "www.amica.it"

La conosciamo nei panni di attrice dagli Anni 90, bellissima (e molto cool) fidanzata di Brad Pitt. A seguire c’è stata la svolta come moglie di Chris Martin dei Coldplay. Con lui ci ha successivamente insegnato il conscious uncoupling. E lasciarsi non è più stato lo stesso.

Nel frattempo Gwyneth Paltrow si è scoperta imprenditrice e ha fondato Goop, azienda di prodotti e consigli tutti naturali, per uno stile di vita healthy. Abbiamo anche assistito alle sue doti di cantante in Glee. Mamma poco social nei confronti della figlia Apple che la redarguisce per i post su Instagram.

Il nuovo capitolo nella vita di Gwyneth è da santona/guru. Almeno così ce la dipingono dai siti e blog americani in cui, proprio in queste ore dopo l’uscita del primo trailer, stanno letteralmente facendo a pezzi il suo The Goop Lab.

La docu-serie in sei puntate sarà disponibile su Netflix dal 24 gennaio. Racconterà al pubblico, in chiave ironica (così almeno promettono), il potere della pseudoscienza di Goop. Le tematiche affrontate spazieranno dall’uso di sostanze psichedeliche alla terapia del freddo, dalle terapie energetiche alla forza di orgasmi e pure degli esorcismi.

Goop al centro di una polemica

La Paltrow e la sua azienda che promuove il benessere Goop si trovano al centro di una polemica. Le autorità della California hanno infatti riscontrato parecchie incongruenze tra le promesse di alcuni prodotti in vendita e i loro reali effetti.

Tra i miracolosi benefici promessi dovrebbe esserci la guarigione dall’infertilità, dalla depressione e da altre malattie più gravi. Uno scandalo che rivela una Paltrow interessata, forse, più agli interessi delle sue tasche che al reale benessere dei suoi “seguaci”.

