DELENDA RENZI! - PERCHÉ ''REPORT'' HA ASPETTATO PIÙ DI 4 MESI PER TIRARE FUORI IL VIDEO DELL’INCONTRO TRA RENZI E MANCINI? LA RAI(TRE) TARGATA PD-M5S HA DECISO DI SCODELLARLO ORA NON TANTO PER AZZOPPARE LE AMBIZIONI DI MANCINI (GIA' SEGATE), MA PER GETTARE NUOVE OMBRE SU MATTEUCCIO, REO DI AVER TARPATO LE ALI AL CONTE-TER – FATECI CASO: L’UNICO A PARLARE IN DIFESA DI RENZI È STATO SALVINI. I DUE MATTEI HANNO INFATTI UN OBIETTIVO COMUNE: OCCUPARE IL CENTRO…