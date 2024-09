27 set 2024 12:30

HA VINTO MORGAN – IL TRIBUNALE DI LECCO HA ACCOLTO LA RICHIESTA DEL CANTAUTORE, A PROCESSO PER STALKING AI DANNI DELL’EX FIDANZATA ANGELICA SCHIATTI, DI ESSERE AMMESSO ALLA GIUSTIZIA RIPARATIVA – LA PROCEDURA PREVEDE UN INCONTRO PER UNA MEDIAZIONE TRA MORGAN E L'EX, DOPO CHE LUI AVRÀ AFFRONTATO UN PERCORSO INSIEME A DEGLI SPECIALISTI – UNA DUPLICE VITTORIA PER IL CANTAUTORE VISTO CHE QUESTA DECISIONE POTREBBE…