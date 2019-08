HA VISTO ROSSO – UN TORO INCAZZATO HA SCARAVENTATO IN ARIA UN TURISTA FRANCESE AL FESTIVAL "BOUS AL CARRER", NELLA CITTÀ SPAGNOLA DI CALPE – L’ANIMALE ERA STATO LASCIATO LIBERO IN STRADA E ALCUNI UOMINI SI DIVERTIVANO A COLPIRLO CON UN BASTONE - MA IL “GIOCHETTO” È DURATO POCO: QUANDO IL BESTIONE HA ADOCCHIATO IL…(VIDEO)

Un toro incazzato ha scaraventato in aria un turista francese durante il festival "Bous al Carrer", nella città di Calpe, in Spagna.

Come si vede dalle immagini l’animale era stato liberato in strada e alcuni uomini si divertivano a colpirlo con un bastone da un palco. Una scena che va avanti per poco perché il toro vede un un uomo che era sceso dagli spalti e si indirizza a tutta velocità contro di lui.

La vittima non fa in tempo a mettersi in salvo: viene scaraventata in aria dal bestione che poi lo calpesta. L’uomo è stato portato in ospedale, ma è stato già dimesso: per lui solo qualche graffio e tanta paura.

