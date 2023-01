HA UN VOLTO L’UOMO CHE HA ACCOLTELLATO LA RAGAZZA ISRAELIANA A TERMINI – È PARTITO DALL’EUR, PERIFERIA SUD DI ROMA, ED È ARRIVATO ALLA STAZIONE VIAGGIANDO SU UN AUTOBUS. GRAZIE ALLE TELECAMERE INTERNE ALLA VETTURA, GLI INVESTIGATORI HANNO OTTENUTO UN IDENTIKIT DELL'AGGRESSORE CHE HA COLPITO ALLE SPALLE LA TURISTA ABIGAL DESNER – LA MADRE DELLA VITTIMA: “STA MEGLIO MA VUOLE DIMENTICARE”

Estratto dell'articolo di Marco Carta e Andrea Ossino per “la Repubblica”

TURISTA ISRAELIANA ACCOLTELLATA ALLA STAZIONE TERMINI

Da piazzale Pier Luigi Nervi, periferia sud dell'Eur, fino a piazza dei Cinquecento, l'anticamera della Stazione Termini. Capo rivolto verso il basso, cappello in testa, vestito di scuro, con una busta di plastica blu in mano. Il mancato killer ha percorso poco più di 12 chilometri a bordo di un autobus prima di incontrare la sua preda, Abigail Dresner, la 24enne israeliana che sabato scorso è stata presa a coltellate con una lucidità e determinazione inquietanti. […]

Gli investigatori hanno ricostruito l'intero tragitto dell'aggressore e hanno in mano anche il suo identikit, una descrizione accurata a cui in queste ore i pm cercano di abbinare anche un nome e un cognome. È stato grazie alle telecamere di sicurezza piazzate a ogni angolo della stazione Termini che la polizia ha scoperto che il ricercato è arrivato in piazza dei Cinquecento dopo le 21,30 a bordo di un autobus, il numero 714. […]

Così dalle immagini interne al bus, già in mano alla procura di Roma, è stato possibile ricostruire l'intero percorso del killer, un viaggio di oltre 12 chilometri che ha portato il ricercato verso la vittima. Mancava oltre un'ora all'agguato, quando quell'uomo sulla quarantina è salito a bordo del bus che era ancora parcheggiato al capolinea, in piazzale Pier Luigi Nervi, davanti il palazzetto dello sport dell'Eur, un luogo che l'aggressore potrebbe aver raggiunto anche con un altro autobus, visto che la polizia ha sequestrato anche le immagini catturate dalle telecamere di sicurezza installate in un'altra vettura.

Quel che certo è che una volta a bordo del 714, destinazione Termini, l'uomo non ha infastidito nessuno né ha richiamato l'attenzione dell'autista che, ascoltato dagli investigatori, ha detto che si è trattato di un passeggero come tanti, di un volto che non gli è restato impresso.

L'aggressore ha viaggiato a bordo del bus per circa un'ora, fino alle 21,30, quando ha raggiunto l'ultima fermata, piazzale dei Cinquecento. È qui che pochi istanti dopo il suo arrivo l'uomo ha incrociato la turista israeliana. "Non lo avevo mai visto prima", ha detto Abigail ai poliziotti. La vittima non avrebbe fatto caso a quell'uomo vestito in abiti scuri. Non si è accorta che lui ha iniziato a seguirla, senza curarsi delle numerose telecamere che inquadravano ogni suo spostamento.

L'uomo l'ha pedinata fino all'interno della stazione Termini, dove la vittima, che sarebbe dovuta ripartire l'indomani dopo aver trascorso alcuni giorni nella Capitale in compagnia di un'amica, voleva comprare i biglietti del treno per l'aeroporto di Fiumicino. L'orologio delle videocamere di sorveglianza mostra le 21,45 mentre la giovane è alle prese con la biglietteria elettronica. A quel punto, l'uomo si è avvicinato a lei, estraendo dalla busta il coltello e pugnalandola due volte al petto. La vittima si è spostata, è caduta, si è rialzata e ha provato a scappare, prima di venire colpita nuovamente al petto. Poi l'aggressore si è girato dileguandosi tra la folla, sempre sotto l'occhio delle telecamere che hanno ripreso ogni istante dell'aggressione. […]

"Mia figlia sta meglio ma non vuole parlare, è difficile rivivere quei momenti drammatici. Vuole solo dimenticare. Non le va neanche di vedere la televisione in camera", ha detto la madre di Abigail subito dopo aver incontrato la figlia in ospedale, dove la ragazza ha ricevuto la visita anche del personale dell'ambasciata di Israele a Roma e del fidanzato, arrivato da Tel Aviv non appena saputo dell'aggressione.

Ieri, nel reparto di chirurgia preventiva al primo piano del Policlinico Umberto I di Roma, c'erano anche diversi poliziotti che hanno rivolto alla ragazza alcune domande e hanno invitato i cronisti ad allontanarsi: "È un momento delicato". Forse perché il killer mancato ha le ore contate.

