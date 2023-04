GLI HACKER? SMANETTONI E SMANACCIONI! – DURANTE UNA RIUNIONE ONLINE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI BROOKLYN, A NEW YORK, UNO SVALVOLATO È RIUSCITO A PENETRARE NELLA CHIAMATA “ZOOM” E SI È INQUADRATO L’ARNESE MENTRE SI MASTURBAVA – I MEMBRI DEL CONSIGLIO SONO RIMASTI PIETRIFICATI SENTENDO GEMERE L’HACKER CON L’AUGELLO DI FUORI. IL CASO VUOLE CHE ALL’ORDINE DEL GIORNO CI FOSSE... - VIDEO

In una riunione su Zoom del consiglio comunale di Brooklyn, a New York, uno svalvolato si è ripreso mentre si masturba! L'inquietante spettacolo ha lasciato i membri del “Community Board” di Brooklyn sbalorditi.

Il presidente del consiglio comunale, che ha assistito all’evento, ha dichiarato di essere stupito e che si trattava di un hacker. Ha liquidato il bizzarro incidente dicendo semplicemente che "succede".

Durante la riunione stavano discutendo dell'alto tasso di malattie sessualmente trasmissibili nelle comunità quando improvvisamente si è verificato, neanche fosse fatto a posta, l’incidente.

Nel bel mezzo di una discussione l’uomo con l’arnese di fuori appare sugli schermi di almeno 25 persone che rimangono sbalordite. L'uomo non è ancora stato identificato. “Cosa sta succedendo?", chiede un membro della comunità quando il masturbatore appare brevemente sullo schermo, lasciando gli altri partecipanti alla chiamata virtuale inorriditi. “Ma che cazzo", commenta qualcuno.

