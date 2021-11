HAI INCONTRATO UNA PERSONA CHE TI PIACE, MA NON TI ATTRAE FISICAMENTE? TRACEY COX SPIEGA COME FAR SCATTARE LA SCINTILLA E TRASFORMARE UN RAPPORTO SOLO AMICHEVOLE IN QUALCOSA DI PASSIONALE - PRIMA DI FARE SESSO, E' BENE USCIRE INSIEME ALMENO CINQUE O SEI VOLTE: LA FAMILIARITA' GENERA LUSSURIA - E POI CREATE OCCASIONI SPECIALI: FARE ATTIVITA' ADRENALINICHE RINFORZA IL LEGAME E...

Dagotraduzione dall’articolo di Tracey Cox per il Daily Mail

COPPIA SESSO

Hai incontrato qualcuno, finalmente. È divertente, intelligente e gentile. Va d'accordo con tutti i tuoi amici, ha gli stessi gusti e condivide le stesse opinioni.

Tutto è semplicemente perfetto... tranne che non sei del tutto sicuro che ti piaccia. Molte persone si fermano a questo punto, credendo che se non c'è attrazione sessuale istantanea, significa che la relazione è condannata.

Ma lo è? Contrariamente all'opinione comune, le relazioni a lungo termine di successo spesso non iniziano con il proverbiale " colpo di fulmine". Finché c'è una forte connessione in altre aree, l'attrazione sessuale può svilupparsi nel tempo.

PARLARSI IN COPPIA

Infatti, mentre la chimica è un attrattivo molto potente, ci sono anche buone ragioni per NON porre così tanta enfasi su di essa. Avere la chimica non è sempre una buona cosa. Essere fortemente attratti da qualcuno non significa automaticamente che ci farà bene.

Se finisci sempre in relazioni in cui il sesso è fantastico ma nient'altro lo è, stai dando all'attrazione sessuale un ruolo da protagonista nelle tue scelte. Non puoi forzare l'attrazione sessuale, ma puoi darle spazio per crescere e respirare.

Se sei con qualcuno che ti piace molto ma temi che non sia scattata la scintilla, vale assolutamente la pena provare a crearne una.

REGALA ALMENO TRE DATE

COPPIA SESSO

Se sei un po' timido, o lo è l’altra persona, può volerci del tempo prima che entrambi vi sentiate completamente a vostro agio l'uno con l'altro. Allontanati dalla pressione all'inizio delle relazioni e divertiti a conoscerle. Per lo meno, potresti finire con un buon amico.

Mantieni l’incontro sul casual. Invita altri amici, esci semplicemente nel mondo insieme e poi vedi come ti senti con il passare del tempo. «Sono sempre andato molto d'accordo con una ragazza del lavoro, ma non pensavo che mi piacesse», mi ha detto un uomo di 28 anni. «Poi l'ho invitata a una festa di un mio amico e ha iniziato a chiacchierare con lei. L’ho guardata e all'improvviso ho capito quanto fosse attraente, anche se non era il mio "tipo". Mi sentivo follemente geloso». Stanno insieme, molto felicemente, da due anni ormai.

COPPIA SESSO 3

Non cancellare le persone solo perché inizialmente non spuntano tutte le tue caselle. La vera attrazione richiede tempo: molte relazioni potenzialmente fantastiche vengono interrotte e non viene mai data loro la possibilità di crescere perché le persone si aspettano una connessione istantanea.

FATE QUALCOSA DI EMOZIONANTE INSIEME

Potreste aver sentito parlare dell'esperimento del "ponte dell'amore", uno studio psicologico controverso condotto nei primi anni '70. L’esperimento si è svolto così: alcuni uomini che attraversavano un ponte traballante e poco sicuro sono stati avvicinati da una donna attraente che ha chiesto loro di compilare un sondaggio.

COPPIA CHE SI LASCIA

I corrimano erano bassi e ondeggiavano, sospesi nel vuoto. Mentre gli uomini completavano il sondaggio, la donna ha lasciato loro il suo numero di telefono invitandoli a chiamarla se volevano saperne di più sullo studio. In altre parole, gli ha fornito una scusa per telefonarle.

Su un altro ponte, stabile e sicuro, e a pochi metri da un ruscello, altri uomini che lo attraversavano sono stati fermati a metà strada da una ricercatrice, che anche a loro ha lasciato il suo numero di telefono.

COPPIA SESSO 2

Risultato: degli uomini sul ponte stabile, solo 2 su 16 hanno chiamato la donna. Sul ponte non sicuro, hanno chiamato in 9 su 18.

La conclusione del ricercatore è stata che gli uomini sul ponte traballante si sentivano stressati e nervosi, un po' come ti senti quando sei attratto da qualcuno e non sei sicuro di essere ricambiato. Quella paura si è poi trasformata in attrazione.

La conclusione è stata successivamente messa in discussione, ma non c'è dubbio che fare attività che forniscono una carica di adrenalina crei un legame più forte. Pensa al paracadutismo, a vedere un film dell'orrore o ad andare in un parco a tema per fare un giro sulle montagne russe.

CERCA ALTRI PUNTI DI CONNESSIONE

COPPIA SESSO

«Posso passare dal non interessarmi a qualcuno fino all'attrazione, se conosco la persona ed è intrigante, interessante e coinvolgente», mi ha detto una donna sui social media. «La personalità e la connessione possono sicuramente rendere sexy qualcuno».

La maggior parte degli psicologi concorda sul fatto che ci sono cinque aree chiave che sembrano creare o rompere una relazione. Chimica (ti sembra giusto?), compatibilità (quanto hai in comune?), obiettivi comuni (quanti ne condividi?), ritmo (ti stai muovendo alla stessa velocità attraverso la vita?) e tempismo (sei nella stessa fase della vita?).

COPPIA LETTO SESSO

Le coppie che rimangono beatamente legate per tutta la vita tendono a connettersi su tutte e cinque le aree. Ma quelli che hanno corrispondenze su tre o quattro punti godono ancora di relazioni molto felici e soddisfacenti.

Se la chimica non è stata spuntata, che dire degli altri punti? Anche i tratti della personalità sono incredibilmente seducenti. Se riuscite a ridere insieme, l'attrazione sessuale potrebbe non essere molto indietro.

L'abbiamo fatto tutti: abbiamo giudicato coppie in cui una persona è fisicamente più attraente dell'altra, per poi cambiare completamente idea una volta che ci siamo resi conto di quanto siano divertenti.

PARLARE DI SESSO

coppia

Avere discussioni sul sesso ti darà una finestra su che tipo di amante potrebbero essere. E crea tensione sessuale. Inventa una storia sulla vita sessuale di un amico fittizio e parlane. Guarda come risponde.

Chiedi come era il sesso nelle sue relazioni passate (vai, sii coraggioso!), parla di una nuova tendenza sessuale o di qualcosa che hai visto sui social media. Chiedi loro di raccontarti i film più sexy che abbiano mai visto.

Parlare di sesso crea desiderio; parlare di sesso con una persona con cui sei aperto alla fantasia aiuta il tuo cervello a collegare il desiderio con loro.

sesso di coppia

Ma non fare ancora sesso! Fare sesso troppo presto con qualcuno di cui non si è del tutto sicuri e è il modo per assicurarsi di non avere successo. Il sesso con qualcuno che conosciamo a malapena funziona solo se c'è una forte scintilla sessuale. Gli studi suggeriscono che posticipare il sesso per almeno cinque o sei appuntamenti consente al desiderio di crescere.

La familiarità genera lussuria: più tempo trascorri con qualcuno che ti piace, più è probabile che tu lo trovi attraente. Anche il tempo crea incentivi.

C'è un motivo per cui le relazioni che iniziano online hanno un alto tasso di successo. Se hai già investito tempo e sforzi per conoscere la persona, provi un senso di impegno prima ancora di incontrarti ed è molto più probabile che tu te ne vada, anche se la chimica nella carne non è così alta.

TOCCATEVI

sesso di coppia

Anche il contatto non sessuale crea intimità. Afferra il loro braccio mentre cammini lungo la strada, rannicchiati sul divano se stai guardando qualcosa. Il tocco è un connettore potente. Più qualcuno ci tocca, in modo non minaccioso e inoffensivo, più diventa attraente.

Questo è il motivo per cui gli esperti di appuntamenti consigliano di toccarsi tre volte, per tre secondi ogni volta, al primo appuntamento.

I punti sicuri per iniziare sono la mano e l'avambraccio. Man mano che le cose progrediscono e l'amicizia si costruisce, prova un palmo appoggiato sulla parte bassa della schiena. Questo aggiunge tensione sessuale ma non è troppo diretto.

sesso di coppia

Se vuoi alzare la posta, salutalo con un bacio sulla bocca invece che sulla guancia, tirati indietro e mantieni il contatto visivo per un secondo o due, quindi torna indietro per un altro bacio veloce.

ANDATE A CENA A LUME DI CANDELA

Il ruolo che giocano gli occhi nella connessione di coppia è straordinario. Sono soprannominati «la porta dell'amore» per una buona ragione: il contatto visivo influenza direttamente se ci innamoreremo o meno. Più ci piace qualcuno, più a lungo lo guardiamo negli occhi e più è probabile che il cervello produca PEA (feniletilamina), una sostanza rilasciata quando ci innamoriamo.

ristorante coppia

Più PEA fluttua nel tuo sistema, più è probabile che ti innamori di qualcuno. Uscire a cena ti mette di fronte a qualcuno: il contatto visivo costante è praticamente impossibile da evitare.

Andare da qualche parte dove i livelli di luce sono bassi offre un altro vantaggio. Le nostre pupille si dilatano quando guardiamo qualcosa che ci piace o amiamo – di conseguenza, siamo istintivamente attratti dalle pupille grandi.

Le donne italiane del XVIII secolo mettevano nei loro occhi minuscole gocce di belladonna (un estratto della pianta mortale della belladonna) per dilatare artificialmente le loro pupille e renderle più attraenti per gli altri.

ristorante coppia

Fortunatamente, anche le misure meno drastiche funzionano allo stesso modo. Un buon ristorante a lume di candela vecchio stile non solo addolcisce i nostri volti, mostrando il nostro aspetto al meglio, ma mostra anche la dilatazione della pupilla.

Meno c’è luce, più grande è la pupilla. Guardatevi l'un l'altro in questo ambiente e questo può trasformare la relazione dall'amicizia in qualcosa di romantico.

BACIATEVI

coppia letto

«Ho incontrato il mio attuale marito quando mi stavo riprendendo da una grave malattia», mi ha detto una donna di 40 anni. «Avevo in mente un ragazzo molto specifico ed era completamente l'opposto di quello che cercavo di solito. Ma lui era gentile e io mi sentivo vulnerabile».

«Mi piaceva – molto – ma non ero attratta fisicamente. Dopo due mesi, ero certa che fosse solo amicizia e non pensavo fosse giusto portarla avanti. Gli ho detto che non avrebbe mai funzionato romanticamente e gli ho dato un bacio d'addio sulle labbra. Mi ha afferrato il viso e mi ha baciata come si deve. E proprio così, ero innamorata».

Baciare qualcuno per la prima volta è un momento cruciale in ogni relazione. Se qualcuno bacia bene, diamo per scontato che saranno buoni amanti. Se non lo fanno, assumiamo il contrario.

coppia letto

Ci sono anche ragioni evolutive per cui ci baciamo: quei primi baci sono l'equivalente dello scambio di biglietti da visita biologici. Il tuo corpo controlla che tu abbia una corrispondenza genetica decente.

L'altro motivo è che il bacio innesca il rilascio dell'ormone del legame, l'ossitocina, che ti fa sentire più connesso. Fai un respiro profondo e tirati su: sarà la cartina di tornasole e probabilmente ti dirà tutto quello che c'è da sapere.