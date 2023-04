2 apr 2023 15:30

HAI IL TELEFONO SCARICO? ATTACCALO A ‘STO CA…VO! - LA PREVISIONE DELL’INVENTORE DEL CELLULARE, MARTIN COOPER: “IN FUTURO IL NOSTRO CORPO POTREBBE ALIMENTARE I TELEFONINI”, MA NON SPECIFICA QUALE PARTE VA INFILATA DENTRO ALLA PRESA PER RICARICARE LO SMARTPHONE (NON ACCENDETE LE VOSTRE FANTASIE SESSUALI, SPORCACCIONI!) – IL 94ENNE INGEGNERE DELLA MOTOROLA A “OGGI” CONSIGLIA DI ASPETTARE FINO AI 10 ANNI PER REGALARE UN CELLULARE AI BAMBINI E CREDE CHE…