HAI VOLUTO LA HARLEY-DAVIDSON? E ADESSO PEDALA! - SERIAL 1 CYCLE COMPANY, NUOVO BRAND DI HARLEY-DAVIDSON, HA SVELATO LE NUOVE E-BIKE SERIAL 1: DOTATE DI TELAIO E FORCELLE COSTRUITE IN ALLUMINIO IDROFORMATO, HANNO FRENI A DISCO IDRAULICI CHE OFFRONO UN CONTROLLO SICURO SU STRADE PIANEGGIANTI O RURALI – QUATTRO I MODELLI DISPONIBILI: LA PIÙ ECONOMICA PUÒ ESSERE VOSTRA ALLA MODICA CIFRA DI… - VIDEO

Jader Liberatore per "forbes.it"

bicicletta harley davidson 4

Secondo l’Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori, nel 2019 sono state vendute oltre 1,7 milioni di unità tra biciclette ed e-bike, per un valore complessivo di 1,35 miliardi di euro. Le biciclette elettriche sarebbero circa 195 mila unità e avrebbero fatto registrare un incremento del 13% rispetto all’anno precedente. Altri dati su scala globale, invece, prevedono che il settore delle e-bike possa crescere costantemente, dal 2020 al 2025, del 6% ogni anno. Poiché questi dati non passano inosservati nel settore, a fine ottobre Serial 1 Cycle Company – nuovo brand di Harley-Davidson, che lo scorso anno aveva proposto anche una moto elettrica – ha svelato le nuove e-bike Serial 1. È disponibile oggi per essere preordinata, ma solo negli Usa e Germania.

“Ispirati dalla visione imprenditoriale dei fondatori di Harley-Davidson, con Serial 1 speriamo di cambiare ancora una volta il modo in cui i ciclisti si muovono nel loro mondo”, afferma Aaron Frank, brand director di Serial 1 Cycle Company. “La gamma Serial 1 permette ad Harley-Davidson di svolgere un ruolo chiave in questa rivoluzione della mobilità. Al tempo stesso permette a Serial 1 di concentrarsi esclusivamente sul cliente e-bike per offrire un’esperienza di guida impareggiabile, radicata nella libertà e nell’avventura».

bicicletta harley davidson 5

Dotate di un telaio e forcelle costruite in alluminio idroformato saldato per offrire leggerezza e robustezza allo stesso tempo, il sistema di trasmissione intelligente Enviolo Automatiq, cinghia Gates Carbon Drive – che non richiede alcun intervento di manutenzione – e freni a disco idraulici, queste biciclette offrono un controllo sicuro e sono progettate per essere comodamente guidate su strade pianeggianti e rurali.

I quattro modelli Harley-Davidson Serial 1

Disponibili in quattro modelli differenti battezzati come Mosh/Cty, Rush/Cty Step-Thru, Rush/Cty e Rush/Cty Speed, la soluzione più economica della prima e-bike Harley-Davidson è disponibile da 3.399 dollari-3.499 euro in Germania – e ha un peso complessivo di 21,9 kg. Grazie alla batteria integrata consente di percorrere fino a 168 km in base alla modalità di utilizzo e terreno. Ogni bicicletta, infatti, consente di attivare quattro modalità differenti: Eco da usare in condizioni favorevoli, Tour per percorsi misti, Sport per quelli collinari e Boost da utilizzare in qualsiasi altra condizione sfavorevole in cui sia necessaria una spinta aggiuntiva. Il tutto senza sollevare le mani dal manubrio, poiché i comandi sono disposti per essere attivati con il pollice e l’indice durante la guida.

bicicletta harley davidson 1

Il modello più avanzato della Harley-Davidson Serial 1, nonché il più costoso, sarà invece disponibile solo negli Stati Uniti al prezzo di 4.999 dollari. È in grado di assistere pedalate a una velocità massima di 45 km/h e può percorrere 185 km con una ricarica completa. Monta un display a colori da 1,5 pollici sul quale è possibile visualizzare diverse informazioni. Le stesse consultabili attraverso l’app per smartphone dedicata – che arriverà in primavera –, tra cui autonomia residua, modalità in uso, distanza percorsa e cadenza di pedalata.

È possibile preordinare la e-bike Harley-Davidson in taglie differenti – S, M, L ed XL – da scegliere a seconda della statura di chi dovrà guidarla. È disponibile sul sito ufficiale una tabella interattiva per scegliere il modello più adatto.

bicicletta harley davidson 2

Stando alle informazioni fornite nel comunicato stampa ufficiale, le prime biciclette elettriche “Powered by Harley-Davidson” saranno consegnate a marzo 2021. A esclusione del modello Rush/Cty Speed, che arriverà la prossima estate. Non ci sono invece dettagli sull’eventuale disponibilità nel nostro territorio e relativo listino.

bicicletta harley davidson 3