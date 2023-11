HAI VOLUTO IL MACCHINONE? E MO' SGANCI! - LA SINDACA DI PARIGI, ANNE HIDALGO, DICHIARA GUERRA AI SUV, CHE POTREBBERO PAGARE DI PIU' PER PARCHEGGIARE IN CITTÀ - LA PRIMA CITTADINA SOCIALISTA È GIÀ STATA CRITICATA DURAMENTE PER IL SUO "PIANO PER IL CLIMA 2023-2030" PER LA CITTÀ, CON MOLTI CHE L'ACCUSANO DI STRIZZARE L'OCCHIO AI "GRETINI" CHE BUCANO LE RUOTE AI MACCHINONI...

Estratto dell'articolo di Stefano Montefiori per il “Corriere della Sera”

[…] In questi giorni Parigi è un gigantesco cantiere, i tempi stringono per preparare la capitale ai Giochi della prossima estate ma non solo: la socialista Anne Hidalgo, sindaca da quasi 10 anni, […] vuole «cambiare modello di città» e permetterle di affrontare gli annunciati 50 gradi dei prossimi anni.

Alla vigilia della conferenza sul clima di Dubai, Hidalgo ha invitato qualche giornalista straniero per […] presentare il suo «piano per il clima 2024-2030». Tante misure, dalla produzione di energia sfruttando il sistema fognario al rinnovamento degli edifici, ma soprattutto un nuovo referendum sui Suv che è l’ultimo capitolo di una «guerra alle auto» […]

È un momento delicato per la sindaca, al centro delle critiche dopo il viaggio a Tahiti sede della prova di surf dell’Olimpiade: «Mi rimproverano di avere preso l’aereo ma certo non potevo andarci a nuoto o in treno». Contrattacca accusando la sua nemica storica, Rachida Dati, ex ministra della Giustizia sotto Sarkozy, sindaca del ricco VII arrondissement di Parigi e protagonista di spettacolari interventi contro Hidalgo in consiglio comunale e in tv.

[…] Non vanno meglio i rapporti con Valérie Pécresse, presidente di destra della regione Île-de-France: è Pécresse ad avere la maggiore responsabilità dei trasporti pubblici, che infatti secondo Hidalgo «sono in stato di degrado» e oltretutto «non saranno pronti in tempo per i Giochi del 2024».

La sindaca comunque lancia una nuova battaglia, dopo quella vinta contro i monopattini elettrici self service (spariti dal 1 settembre): «Il 4 febbraio faremo un referendum per aumentare il parcheggio dei Suv, che sono troppo pesanti, inquinanti e pericolosi». A Parigi da mesi operano già i degonfleurs , militanti ambientalisti che di notte sgonfiano gli pneumatici dei Suv. […] Hidalgo vuole raddoppiare o triplicare le tariffe […]

Quando ha chiuso al traffico le strade sui bordi della Senna, o quando ha creato un’enorme pista ciclabile in rue de Rivoli, la sindaca è stata accusata di tutelare gli abitanti privilegiati del centro storico rendendo l’aria più inquinata e la vita impossibile a chi abita in periferia. Non crede di rilanciare le polemiche del passato? «Ma chi compra un Suv non è certo povero — ribatte Hidalgo […]».

Anche elettrici? «Sì, quelli oltre le due tonnellate, come certe Porsche. Occupano troppo spazio pubblico, che non è gratuito». Sui monopattini andò a votare solo l’8%. «Centomila persone, non poche in tempi di crescente astensione. No, niente quorum neanche al referendum sui Suv». […] «E dopo i Giochi, anche Parigi avrà le sue zone a traffico limitato. Come le città italiane, finalmente».

