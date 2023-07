HAI VOLUTO IL MACCHINONE? E ORA PAGHI – A PARIGI DAL PROSSIMO ANNO GLI AUTOMOBILISTI PAGHERANNO I PARCHEGGI PUBBLICI IN BASE ALLA GRANDEZZA E AL PESO DELLA LORO VETTURA – UNA MISURA, DECISA DALLA GIUNTA GUIDATA DALLA SINDACA SOCIALISTA HIDALGO, CHE PUNTA A COMBATTERE LA DIFFUSIONE DEI SUV NELLA CAPITALE PARIGINA, AUMENTATI DEL 60% NEGLI ULTIMI QUATTRO ANNI…

SUV A PARIGI

Il consiglio comunale di Parigi, guidato dal sindaco socialista Anne Hidalgo, ha approvato un regolamento che aumenta la tariffa di parcheggio per i SUV. I possessori di queste auto, giudicate voluminose, pesanti e inquinanti, dovranno quindi pagare una tariffa più alta rispetto ai possessori di auto di piccole e medie dimensioni per parcheggiare nel territorio della capitale francese.

SUV A PARIGI

Il cambiamento della tariffa riguarderà gli abbonamenti mensili, e ricalcherà quanto già visto a Lione, altra città francese. Anche se Parigi non ha comunicato ancora le variazioni di prezzo, a Lione si paga una quota diversificata a seconda del peso della vettura. A differenza della città della Francia sud-orientale, a Parigi si terrà però conto anche di dimensioni del veicolo, motorizzazione dello stesso e stato di famiglia del possessore dell’auto.

Non subiranno rincari, dunque, i SUV elettrici a zero emissioni. Nessun rincaro nemmeno per le famiglie con molti componenti, dato che in quel caso il SUV è considerato essenziale proprio in relazione alla sua comodità. Le modifiche andranno in porto a partire dal 1 gennaio 2024.

Anne Hidalgo

C’è da dire che a Parigi, come nel resto d’Europa, i SUV sono una delle categorie di auto con il più alto tasso di vendita: nel 2018 erano appena 108mila sul totale del parco circolante, nel 2023 sono almeno 170mila su un parco circolante di 1,15 milioni di auto. Una situazione che, oltre ai pericoli esposti in precedenza, aumenta di molto il traffico, visto che questi mastodontici mezzi hanno difficoltà a muoversi con fluidità in alcune strette viuzze che caratterizzano la capitale francese.

UN SUV E UNA CINQUECENTO

Il modello di Parigi potrebbe essere esportato anche in Italia? […] Guardando i dati di UNRAE sulle immatricolazioni nel mese di giugno 2023, è evidente che anche in Italia i SUV godano di grandissima fortuna. Tralasciando il segmento A SUV che è scarsamente popolato, la categoria B - SUV ha fatto registrare il 27,5% delle vendite totali nei primi sei mesi dell’anno. Sono state quasi 250.000 mila le auto di questo segmento immatricolate nei primi sei mesi dell’anno. […]

anne hidalgo ANNE HIDALGO SUV A PARIGI