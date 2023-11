HAI VOLUTO IL MONOPATTINO ELETTRICO? PAGA L'ASSICURAZIONE - IL GOVERNO HA APPROVATO UN DECRETO CHE IMPONE L'OBBLIGO ASSICURATIVO PER I "VEICOLI ELETTRICI LEGGERI" - LE BICI A PEDALATA ASSISTITA DOVREBBERO ESSERE ESCLUSE - LE NOVITA' PER AUTO STORICHE E MEZZI CHE CIRCOLANO NELLE AREE PRIVATE...

Assicurazione obbligatoria (ma non adesso) per monopattini e probabilmente anche per le bici elettriche. Polizza invece non più necessaria per veicoli storici o non circolanti. Sono queste le novità introdotte dal decreto legislativo approvato ieri in consiglio dei ministri che recepisce una direttiva dell'Unione europea (la 2021/2118) in materia di Rc auto.

Partiamo dai monopattini (e dalle bici elettriche). Il decreto impone l'obbligo assicurativo dei «veicoli elettrici leggeri», senza però darne una definizione. Al momento sembra quasi sicuro che la nuova disciplina sarà applicata ai monopattini; meno certa invece una sua estensione anche alle bici elettriche. [...]

La sicurezza sul fatto che saranno inclusi i monopattini (ma non le bici elettriche) deriva dalle parole del ministro dei Trasporti Matteo Salvini degli scorsi giorni: il leader della Lega aveva anticipato oneri in arrivo solo per i monopattini e non invece per le bici elettriche. E anche le modifiche al codice della strada approvate in cdm andavano in questa direzione: si prevedeva infatti obbligo di polizza, casco e targa per i soli monopattini. [...]

Le altre novità riguardano invece le deroghe agli obblighi assicurativi per i veicoli ritirati dalla circolazione o non idonei come mezzo di trasporto. Per questi viene tolto l'obbligo di polizza: un caso, ad esempio, che riguarda i mezzi utilizzati solo in aree private. E ancora, vengono introdotte norme che agevolano la sospensione della copertura assicurativa per tutti i veicoli, soprattutto quelli di carattere storico (come le automobili d'epoca). [...]

