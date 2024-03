HAITI NEL CAOS! - IL GOVERNO DEL PAESE CARAIBICO HA ORDINATO IL COPRIFUOCO E DICHIARATO LO STATO DI EMERGENZA A CAUSA DEL CAOS CHE È SCOPPIATO NEGLI ULTIMI GIORNI - LE BANDE ARMATE, CHE MIRANO A ROVESCIARE IL GOVERNO E CHE CONTROLLANO OLTRE L'80% DELLA CAPITALE PORT-AU PRINCE, HANNO PRESO D'ASSALTO LE PRIGIONI, AIUTANDO PIU' DI 4MILA DETENUTI A EVADERE - DIVERSI QUARTIERI DELLA CITTÀ SONO STATI TRASFORMATI IN "FORTEZZE" PER RESPINGERE GLI ASSALTI DELLE AUTORITÀ - A GUIDARE L’ASSALTO L'EX POLIZIOTTO JIMMY CHÉRIZIER DETTO "BARBECUE"… - VIDEO

Estratto dell'articolo di Irene Soave per www.corriere.it

Rivolta dei detenuti, la polizia arresa: una seconda prigione è stata invasa dalle gang, dopo che sabato circa 4 mila prigionieri, cioè quasi tutti, avevano lasciato il carcere di Croix-des-Bouquets, il più grande di Haiti, nella capitale Port-au-Prince che ora è controllata per l’80% da gruppi armati che mirano a rovesciare il governo.

Le bande, responsabili di più di 8 mila omicidi nel 2023, hanno aiutato i prigionieri a evadere, assaltando la prigione. […]. Non ci sono più state elezioni dal 2016, e il presidente Ariel Henry, che sostituiva Moïse, avrebbe dovuto indirne di nuove il 7 febbraio e non lo ha fatto.

La violenza ha avuto una recrudescenza da giovedì, quando Henry è volato in Kenya a stringere accordi perché Nairobi invii una task force di militari per domare le gang. Guida l’assalto un ex poliziotto, Jimmy Chérizier detto «Barbecue» che ha indetto «un attacco coordinato per cacciare il premier». […]

Le autorità di Haiti hanno ordinato il coprifuoco notturno e dichiarato lo stato di emergenza di 72 ore in seguito ai disordini scoppiati nel paese nel weekend a causa di due maxi evasioni dai due carceri più grandi dello stato. Quasi tutti i circa 4000 detenuti sono riusciti a fuggire, lasciando la prigione, e ora sono ricercati dal governo. […]

In un quartiere sono state erette barricate con pneumatici in fiamme. Il principale stadio di calcio del Paese è stato occupato e depredato da uomini armati, che hanno anche tenuto in ostaggio un dipendente per ore, ha riferito la Federazione calcistica di Haiti. Ieri sono anche registrate delle interruzioni di internet per i danni ai cavi di fibra durante gli scontri.

Il terremoto dell’estate 2021, poi l’uragano. L’epidemia di Covid, il ritorno del colera nel 2022. […] a Haiti ogni anno è più nero del precedente.

