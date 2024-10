31 ott 2024 19:15

HALLOWEEN DA BRIVIDI: UNA NEBULOSA OSCURA, A FORMA DI LUPO, È COMPARSA IMPROVVISAMENTE, GIUSTO IN TEMPO PER LA NOTTE DEI SANTI – L’IMMAGINE SPETTRALE È STATA CATTURATA DAL TELESCOPIO DELL’ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA ITALIANO IN CILE: SI TROVA NELLA COSTELLAZIONE DELLO SCORPIONE A CIRCA 5.300 ANNI LUCE DALLA TERRA, E OCCUPA UN'AREA GRANDE QUANTO QUATTRO LUNE PIENE, MA È IN REALTÀ…