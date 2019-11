LUFTHANSA, THERE IS A BETTER WAY TO FLY! – È VERO CHE I TEDESCHI VOGLIONO INVESTIRE 150 MILIONI NELLA NUOVA ALITALIA, MA PRIMA VOGLIONO CHE SIA CHIUSO L’ACCORDO CON I SINDACATI SUI TAGLI AD AEREI E SOPRATTUTTO AGLI EQUIPAGGI - LA LETTERA DEL DIRETTORE COMMERCIALE INDICA ALTRE DUE PRECONDIZIONI: IMPLEMENTAZIONE DI UNA STRUTTURA DI GOVERNANCE E L’INIEZIONE DI CAPITALE SENZA IL…