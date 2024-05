6 mag 2024 20:28

HAMAS HA DETTO SI' ALLA PROPOSTA DI ACCORDO PER IL CESSATE IL FUOCO AVANZATA DAI MEDIATORI DEL QATAR E DELL’EGITTO. MA ISRAELE NON ACCETTA: "E' UN TRUCCO DI HAMAS" - IL LEADER DELLA DESTRA RADICALE BEN GVIR, CHE HA LA GOLDEN SHARE SULL'ESECUTIVO DI BIBI NETANYAHU, REPLICA: "AD HAMAS UNA SOLA RISPOSTA: OCCUPARE RAFAH" - BIDEN SPEDISCE IN ISRAELE IL CAPO DELLA CIA WILLIAM BURNS PER METTERE ALLE STRETTE IL RIOTTOSO NETANYAHU...