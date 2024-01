HAMAS E NETANYAHU CONTINUANO AD ALZARE L’ASTICELLA – IL VERTICE DI PARIGI TRA CIA, MOSSAD E QATAR, È ANDATO BENE: UN ACCORDO PER LA TREGUA POTREBBE ESSERE RAGGIUNTO NEL GIRO DI DUE SETTIMANE. ISRAELE SOSPENDERÀ I COMBATTIMENTI PER 30 GIORNI, IN CAMBIO DEL RILASCIO DEGLI OSTAGGI ISRAELIANI, CON POSSIBILITÀ DI ESTENDERE IL CESSATE IL FUOCO DI UN ALTRO MESE. MA I TERRORISTI PALESTINESI VOGLIONO IL RITIRO TOTALE DEI SOLDATI DALLA STRISCIA, E “BIBI” ATTACCA IL QATAR…

Estratto dell’articolo di Viviana Mazza per il "Corriere della Sera"

benjamin netanyahu

Un accordo «potrebbe essere raggiunto nelle prossime due settimane», scrive il New York Times: Israele sospenderebbe la guerra a Gaza per circa due mesi in cambio del rilascio degli oltre cento ostaggi ancora in mano a Hamas.

In un incontro ieri a Parigi, il direttore della Cia William Burns, il capo del Mossad David Barnea, il premier del Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani e il capo dell’intelligence egiziana Abbas Kamel hanno discusso una bozza scritta dell’accordo.

william burns

L’ufficio del premier israeliano Netanyahu definisce l’incontro «costruttivo» ma parla di divergenze significative. I negoziatori americani sono cauti ma si dicono speranzosi. Il presidente Biden ha parlato al telefono venerdì con i leader di Egitto e Qatar, i principali intermediari con Hamas. Se ci saranno progressi nei negoziati, il coordinatore per il Medio Oriente Brett McGurk tornerà nella regione per finalizzare il piano.

L’obiettivo è di sospendere i combattimenti per trenta giorni, mentre vengono rilasciati da Hamas donne, anziani e feriti. In questo mese le due parti dovrebbero negoziare i dettagli di una nuova tregua che porti al rilascio degli uomini israeliani (soldati e civili): in cambio lo Stato ebraico rilascerebbe altri prigionieri palestinesi e dovrebbe garantire l’accesso di aiuti umanitari nella Striscia.

DAVID BARNEA

Hamas chiede un cessate il fuoco permanente […]; Israele non lo consentirebbe. Alcuni osservatori sostengono che se i combattimenti vengono sospesi per due mesi è probabile che non riprenderanno con la stessa intensità e sperano che la tregua offra opportunità diplomatiche per una de-escalation […].

Netanyahu ha ripetuto in tv sabato che la guerra continuerà fino «alla vittoria totale» su Hamas e ha accusato le famiglie che protestano per il rilascio degli ostaggi e i loro sostenitori che chiedono un cessate il fuoco di rafforzare le richieste di Hamas.

parenti degli ostaggi israeliani protestano contro netanyahu 4

Secondo Nbc l’amministrazione Biden starebbe valutando anche se rallentare le vendite di armi a Israele per spingere l’alleato a ridurre l’intensità dei combattimenti, ma Axios smentisce.

[…] I colloqui sono stati complicati da una registrazione privata trasmessa dai media israeliani in cui Netanyahu descrive come «problematica» la mediazione del Qatar, che ha definito le sue parole «irresponsabili e distruttive».

