HAMAS NON DEPORRÀ MAI LE ARMI – LA PROPOSTA DEI TERRORISTI DI UNA TREGUA DI CINQUE ANNI IN CAMBIO DELLA CREAZIONE DI UNO STATO PALESTINESE CON I CONFINI PRE-1967 (E DELLA SMILITARIZZAZIONE) NASCE PER ESSERE RIFIUTATA: ISRAELE NON ACCETTERÀ MAI LA LEADERSHIP DI CHI VUOLE LA DISTRUZIONE DELLO STATO EBRAICO, SOPRATTUTTO DOPO IL POGROM DEL 7 OTTOBRE. GLI AMERICANI SONO STATI CHIARI: “NON CI SARÀ MAI UNO STATO PALESTINESE CON HAMAS” – LA LETTERA DI BIDEN E ALTRI 17 LEADER PER IL RILASCIO DEGLI OSTAGGI (E PER DIMOSTRARE CHE ISRAELE NON È ISOLATA)