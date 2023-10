HAMAS QUE NADA – IL GRUPPO TERRORISTICO RILASCERÀ 50 OSTAGGI CON DOPPIA NAZIONALITÀ. SECONDO GLI 007 DI TEL AVIV, SONO 222 LE PERSONE IN MANO AD HAMAS – INTANTO GLI STATI UNITI “SUGGERISCONO” A ISRAELE DI SOSPENDERE L’INCURSIONE NELLA STRISCIA DI GAZA: L’AMMINISTRAZIONE BIDEN TEME CHE L’OPERAZIONE VIA TERRA POSSA IMPEDIRE I NEGOZIATI SUI PRIGIONIERI, E IL PASSAGGIO DI AIUTI ALLA POPOLAZIONE PALESTINESE – L’ESERCITO ISRAELIANO: “HAMAS SI ARRENDA SENZA CONDIZIONI, RICONSEGNI GLI OSTAGGI E LA GUERRA FINIRÀ”

MO: NYT, 'USA SUGGERISCONO A ISRAELE DI SOSPENDERE INCURSIONE A GAZA'

(Adnkronos) - Gli Stati Uniti hanno suggerito a Israele di sospendere la sua incursione nella Striscia di Gaza per consentire la prosecuzione dei negoziati sugli ostaggi e per consentire che maggiori aiuti raggiungano i palestinesi all'interno della Striscia. Lo scrive il New York Times, secondo cui l’amministrazione Biden penserebbe anche a prepararsi contro possibili ritorsioni da parte di gruppi sostenuti dall’Iran nei confronti dei militari statunitensi nella regione, che probabilmente aumenteranno una volta iniziata la campagna di Israele a Gaza.

++ ISRAELE, SALE A 222 IL NUMERO DEGLI OSTAGGI IN MANO HAMAS ++

(ANSA) - E' salito a 222 il numero degli ostaggi israeliani in mano di Hamas a Gaza. Lo ha detto il portavoce militare Daniel Hagari secondo cui "il numero complessivo è aggiornato di volta in vota in base a informazioni di intelligence". "In particolare - ha aggiunto - c'è voluto tempo perché tra gli ostaggi ci sono non pochi cittadini stranieri e la loro identificazione ha richiesto tempo aggiuntivo". (ANSA).

MO: NYT, HAMAS RILASCERÀ 50 OSTAGGI CON DOPPIA NAZIONALITÀ

(Adnkronos) - I miliziani di Hamas rilasceranno 50 ostaggi con doppia nazionalità. Lo scrive il New York Times citando un funzionario dell'esercito israeliano. Hamas, ha proseguito la fonte, ha avvertito Israele che un'invasione di terra della Striscia di Gaza ridurrà le possibilità che gli ostaggi vengano liberati.

"Un alto funzionario militare israeliano ha affermato che, sulla base dei colloqui tra Stati Uniti e Qatar, Hamas potrebbe rilasciare circa 50 cittadini con doppia nazionalità separatamente da qualsiasi accordo più ampio", si legge sul giornale.

MO: IDF, 'HAMAS RICONSEGNI OSTAGGI E SI ARRENDA, COSÌ LA GUERRA FINIRÀ'

(Adnkronos) - ''Hamas si arrenda senza condizioni, riconsegni gli ostaggi e la guerra finirà''. Lo ha assicurato il portavoce internazionale delle Forze di difesa israeliane (Idf), Jonathan Conricus, che in una intervista all'Abc ha detto che le truppe di terra ''probabilmente'' entreranno nella Striscia di Gaza nei prossimi giorni ''a meno che Hamas non si arrenda incondizionatamente''.

Evitando di rispondere a una domanda sul rinvio dell'operazione di terra, Conricus ha spiegato che "se Hamas uscisse dai nascondigli sotterrani nei quali nasconde i civili israeliani, se restituisse i nostri ostaggi, che sono 212, e si arrendesse senza condizioni, allora la guerra finirebbe". Ma "se non lo faranno, probabilmente dovremo intervenire e portare a termine" l'operazione di terra a Gaza.

