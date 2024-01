HAMAS STRACCIA LA PROPOSTA ISRAELIANA PER UN CESSATE IL FUOCO – I TERRORISTI RIFIUTANO IL PIANO DI NETANYAHU, CHE PREVEDEVA UNA TREGUA DI DUE MESI IN CAMBIO DEL RILASCIO GRADUALE DI TUTTI GLI OSTAGGI – IL MOVIMENTO HA FATTO SAPERE CHE I PRIGIONIERI SARANNO LIBERATI SOLO QUANDO ISRAELE SI RITIRERÀ DALLA STRISCIA…

TERRORISTI DI HAMAS SFONDANO IL CONFINE TRA LA STRISCIA DI GAZA E ISRAELE

AP, HAMAS RESPINGE PROPOSTA ISRAELE PER TREGUA DI DUE MESI

(ANSA) - Hamas ha rifiutato la proposta israeliana per un cessate il fuoco di due mesi in cambio del rilascio degli ostaggi. Lo riferisce un alto funzionario egiziano, in condizioni di anonimato, all'Associated press.

Secondo la fonte, Hamas ha rifiutato insistendo sul fatto che non saranno liberati altri ostaggi finché Israele non cesserà la sua offensiva e si ritirerà dalla Striscia. La proposta prevedeva inoltre la liberazione di detenuti palestinesi dalle carceri di Israele e l'autorizzazione per i leader di Hamas a Gaza di trasferirsi in altri Paesi.

truppe israeliane al confine con la striscia di gaza bombardamenti su khan yunis striscia di gaza bombardamenti su khan yunis striscia di gaza

terroristi di hamas in mutande video dei terroristi di hamas 7 i video dei terroristi di hamas che lanciano razzi MURALE CHE INNEGGIA AGLI ATTACCHI TERRORISTICI DI HAMAS, A BEIRUT terroristi di hamas superano il confine con israele a erez, il 7 ottobre 2023