PER HAMAS LA TREGUA È UNA “VITTORIA” – I TERRORISTI HANNO MANTENUTO IL LORO CENTRO DI COMANDO NELLA STRISCIA DI GAZA, E ORA POSSONO RIORGANIZZARSI. HANNO SOLO DA GUADAGNARE: QUASI TUTTI GLI OSTAGGI SONO NELLE LORO MANI, E ADESSO POSSONO ALZARE IL PREZZO DEL RILASCIO – NEL FRATTEMPO, FANNO GUERRA PSICOLOGICA SFRUTTANDO I RITARDI NELLA LIBERAZIONE E PUNTANDO SUL SOSTEGNO DELL’OPINIONE PUBBLICA MONDIALE, SCHIERATA CONTRO ISRAELE – LO STATO EBRAICO È IN TRAPPOLA, ED È TROPPO TARDI PER TROVARE ALTERNATIVE ALLA GUERRA (SE ACCETTA LA PACE ORA, PERDE LA FACCIA)

gli ostaggi thailandesi rilasciati da hamas

1. SE HAMAS CANTA VITTORIA E ALZA LA POSTA

Estratto dell'articolo di Giordano Stabile per “La Stampa”

Era la principale preoccupazione di Benjamin Netanyahu […] e si sta rivelando reale. Il portavoce di Hamas, Abu Obeida, ha rivendicato il cessate-il-fuoco come […] la "vittoria dei credenti" in un linguaggio che echeggia quello dei gruppi jihadisti […].

Per i palestinesi […] aver fermato l'offensiva israeliana […], nonostante metà di Gaza City sia rasa al suolo e 15 mila persone siano morte, è un successo. Nella retorica della "resistenza" aver retto per 47 giorni alla formidabile potenza di fuoco di Tsahal è motivo di orgoglio che va molto oltre le frontiere di Gaza. Abu Obeida è diventato lui stesso una bandiera alle manifestazioni nei Paesi musulmani […]. L'altro "eroe" è il capo dell'intelligence di Hamas, la mente dei massacri del 7 ottobre, evocato nello slogan «siamo tutti uomini di Mohammed Deif».

benjamin netanyahu

E sui social arabi circola anche un altro genere di video, dove abitanti di Gaza chiedono scusa alle milizie sciite, in particolare agli Houthi, e seppelliscono decenni di conflitti settari: «Vi chiamavano "shaitan", il demonio, e invece siete l'onore, gli eroi».

Tutti questi movimenti tellurici vengono seguiti con apprensione dai governi arabi e dalla stessa Israele. Se i quattro giorni di tregua erano diventati ormai una concessione improrogabile agli Stati Uniti, […] stop prolungato alle operazioni rischia di diventare una "trappola". La trappola di Hamas.

Abu Obeida, il portavoce delle Brigate al-Qassam di Hamas

Il generale Israel Ziv […] riassume la situazione così: «Penso che se Hamas riesce a fermare la guerra in questo momento, ne emergerà come vincitore». Ziv sottolinea come il gruppo jihadista mantenga intatto «il suo centro di comando», ovunque sia, e ha nelle sue mani «la maggior parte degli ostaggi», preziosa merce di scambio, e alza il prezzo per il rilascio. Mentre Israele si trova in una posizione dove «perderà la faccia se accetta la pace» ed è costretta ad andare fino in fondo […]. Ma con un prezzo umanitario e di immagine al limite del sopportabile.

MOHAMMED DEIF

2. LA STRATEGIA DEL RINVIO CON CUI SINWAR PUNTA A INCOLPARE IL GOVERNO ISRAELIANO

Estratto dell’articolo di Fa. To. per “la Repubblica”

[…] L’accordo per il rilascio del secondo gruppo di ostaggi israeliani è slittato di cinque ore e per cinque ore ieri si è temuto che la tregua potesse saltare […]. Poi, «grazie alla mediazione di Qatar ed Egitto», tutto pare rientrato.

truppe israeliane a gaza 6

Ma per il professor Kobi Michael, ricercatore dell’Institute for national security studies di Tel Aviv ed ex ufficiale dell’intelligence dell’esercito israeliano, la riflessione da fare è una e una sola. «È terrore psicologico. Hamas cerca di incolpare Israele agli occhi dell’opinione pubblica mondiale. E lo farà ancora nei prossimi giorni, fin quando durerà il cessate il fuoco».

Per Michael è sbagliato fidarsi degli emissari di Hamas, dunque considera «un falso pretesto» l’idea […] che gli aiuti previsti come condizione dell’accordo non fossero arrivati nel Nord della Striscia. E definisce “fake news” la notizia […] che i droni israeliani hanno sorvolato la zona Sud della Striscia. «So che almeno 60 camion sono giunti a Nord».

gaza distrutta dai bombardamenti israeliani

[…] Per il professor Michael, l’“operazione ritardo” è stata studiata a tavolino da Hamas. «Fa parte della guerra psicologica, hanno bisogno di dimostrare al mondo che è Israele a violare la tregua, perché pensano che così l’opinione pubblica internazionale farà pressioni su Netanyahu per ritirare le truppe dalla Striscia.

Il loro è anche un modo per prendere tempo, nella convinzione di indebolire il fronte interno di Israele e favorire il consolidamento di fazioni della società contrarie all’invasione del Sud della Striscia».

gli ostaggi rilasciati il secondo giorno di tregua da hamas

Fonti palestinesi riferiscono che la strategia di Hamas punta anche ad avere tempo per trattare […] sui nomi dei detenuti palestinesi da scambiare con gli ostaggi israeliani. Impensabile che possano chiedere il rilascio di Marwan Barghouti, leader della prima e seconda Intifada, in carcere dal 2002. Ma puntano a personalità di rilievo. […]

