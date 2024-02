27 feb 2024 20:06

HANNO MESSO FIENO IN FASCINA! MARINA E, SOPRATTUTTO, PIER SILVIO BERLUSCONI HANNO DECISO DI PRELEVARE, E IN PARTE L’HANNO GIÀ FATTO, CIRCA 100 MILIONI DALLE LORO DUE SOCIETÀ PERSONALI AZIONISTE DI FININVEST. L’ESIGENZA DI FAR CASSA POTREBBE ESSERE IN RELAZIONE AI LASCITI DA 230 MILIONI CHE I CINQUE EREDI BERLUSCONI DEVONO DARE A MARTA FASCINA (100), ALLO ZIO PAOLO (100) E A MARCELLO DELL’UTRI (30) PER VOLONTÀ DEL PADRE? OPPURE È UNA PROVVISTA DESTINATA ALL’ACQUISTO DI VILLE? NEL 2022 CI FU UN’ANALOGA MANOVRA FINANZIARIA CON PIER SILVIO CHE…