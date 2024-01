HANNO UN NASTRO AL POSTO DEL CERVELLO – A SETTIMO TORINESE UN GRUPPO DI RAGAZZINI HA TESO UN NASTRO SULLA STRADA AD ALTEZZA UOMO, ALL’USCITA DI UN SOTTOPASSAGGIO: I PISCHELLI HANNO COPIATO UN GESTO FATTO POCHE SETTIMANE FA A MILANO, DOVE UN GRUPPO DI GIOVANI AVEVA STESO UN CAVO D’ACCIAIO – UN AUTOMOBILISTA HA EVITATO UN INCIDENTE PER UN ATTIMO E HA RIMOSSO IL NASTRO…

Estratto da www.lastampa.it

settimo torinese ragazzi legano un nastro lungo la strada ad altezza uomo4

Un gruppo di ragazzini, così come accaduto a Milano poche settimane fa, ha testo un nastro da parte a parte e ad altezza d’uomo lungo la strada. Ma mentre a Milano è stato usato un cavo d’acciaio, a Settimo i ragazzini hanno steso un nastro: per fortuna non ci sono state conseguenze.

L’automobilista che è sopraggiunto, infatti, ha avuto evitato un incidente per un soffio, solo grazie alla sua prontezza di riflessi. Il caso è stato ripreso sui telefonini e rilanciato sui social. In particolare sulla pagina Facebook di Settimo Torinese è stato lanciato l'allarme. […]

cavo di acciaio teso in strada a milano 6 CAVO DI ACCIAIO TESO PER STRADA A MILANO cavo tirato in strada a milano cavo di acciaio teso in strada a milano 2 cavo di acciaio teso in strada a milano 5 settimo torinese ragazzi legano un nastro lungo la strada ad altezza uomo2 settimo torinese ragazzi legano un nastro lungo la strada ad altezza uomo1 settimo torinese ragazzi legano un nastro lungo la strada ad altezza uomo5 settimo torinese ragazzi legano un nastro lungo la strada ad altezza uomo3