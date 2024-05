HANNO PRESO 'FLEXIMAN'! - UN 42ENNE È STATO DENUNCIATO DAI CARABINIERI CON L'ACCUSA DI AVER DANNEGGIATO ALMENO 5 AUTOVELOX IN PROVINCIA DI ROVIGO - I MILITARI HANNO PERQUISITO LA CASA DEL PRESUNTO CRIMINALE E SEQUESTRATO ATTREZZATURE E OGGETTI - C'È LUI DIETRO A TUTTI I RILEVATORI DI VELOCITA' CHE SONO STATI SEGATI NEL NORDITALIA CON UN FLESSIBILE? HA AGITO DA SOLO O FA PARTE DI UNA BANDA?

Estratto dell'articolo di Massimo Ferraro per www.open.online

AUTOVELOX SEGATO

Fleximan, l’ignoto che nella notte abbatteva gli autovelox in provincia di Rovigo nel Veneto e poi imitato anche in altre regioni, dalla Liguria all’Emilia Romagna, è stato individuato e denunciato dai carabinieri. Esaltato sui social come una sorta di eroe per aver abbattuto i pali dei rilevatori di velocità con un flessibile, e aspramente criticato dai familiari delle vittime della strada, è indagato per danneggiamento e sospettato di aver messo a segno, con la stessa tecnica del taglio netto con il flessibile al palo che sorregge l’apparecchiatura – poi replicata altrove, almeno cinque colpi.

autovelox

A incastrarlo sarebbero stato l’ultimo episodio, quello di Rosolina, 50 chilometri a est del capoluogo veneto, lo scorso 3 gennaio alle 21.30 lungo la Statale 309 Romea al chilometro 71,760. In precedenza aveva colpito a Bosaro il 19 maggio e il 19 luglio dello scorso anno, a Corbola e a Taglio di Po alla vigilia di Natale. Si tratta di un uomo di 42 anni, originario di Padova ma residente in Polesine. Decisivi all’identificazione dovrebbero essere stati i filmati delle telecamere di sorveglianza di zona. I carabinieri di Adria e del Nucleo operativo radiomobile hanno eseguito una perquisizione nella sua abitazione, sequestrando alcuni elementi, attrezzature e oggetti che dovrebbero tornare utili agli investigatori. […]

ROSSO STOP ABBATTUTO DA FLEXIMAN A MAPELLO autovelox distrutto in trentino 1 due uomini tagliano un autovelox 6 AUTOVELOX DISTRUTTO A BERGAMO AUTOVELOX TAGLIATO A PASSO GIAU - 1 autovelox distrutto in trentino 3 autovelox distrutto in trentino 2 AUTOVELOX ABBATTUTI DA FLEXIMAN - 25 GENNAIO 2024