HANNO PRESO UN "FLEXIMAN" – IN PIEMONTE È STATO DENUNCIATO UN UOMO DI 50ANNI: È ACCUSATO DI AVER DISTRUTTO ALMENO DUE AUTOVELOX - C'È LUI DIETRO A TUTTI I 15 AUTOVELOX CHE SONO STATI SEGATI NEL NORDITALIA CON UN FLESSIBILE? HA AGITO DA SOLO O FA PARTE DI UNA BANDA? – A FREGARLO SONO STATI I VIDEO DELLE TELECAMERE DI SORVEGLIANZA DI UN COMUNE DELLA PROVINCIA DEL VERBANO-CUSIO-OSSOLA

Estratto dell'articolo di Floriana Rullo per www.corriere.it

AUTOVELOX ABBATTUTI DA FLEXIMAN - 25 GENNAIO 2024

Ha danneggiato i velox lungo la strada statale del Verbanese. E i carabinieri della stazione di Santa Maria Maggiore lo hanno denunciato per danneggiamento aggravato: finisce nei guai un 50enne cittadino ossolano, ritenuto responsabile di aver distrutto due colonnine per il rilevamento della velocità.

Le indagini erano partite nel mese di novembre scorso, quando i carabinieri erano intervenuti nel Comune di Druogno a seguito del danneggiamento di due colonnine per il rilevamento della velocità lungo la statale 337, posizionate in via Giovanni XXIII e in Piazza Ferrari. […].

AUTOVELOX DISTRUTTO A BERGAMO

Le successive indagini si sono concentrate nella visione delle immagini catturate dalle telecamere di videosorveglianza cittadina. In particolare quella stessa notte, le immagini avevano ripreso una persona a piedi mentre percorreva la strada vicina al velobox. Poi si vedevano proprio i momenti in cui la struttura veniva divelta e buttata a terra.

L’analisi delle immagini, inoltre, ha consentito di identificare con certezza l’autore dei danneggiamenti, riconosciuto dagli stessi operanti e pertanto l’uomo, residente in paese, è stato denunciato per danneggiamento aggravato, il cui valore del danno è stato valutato in oltre 2000 euro.

