HANNO RAPINATO CESARA BUONAMICI! – LA CONDUTTRICE DEL TG5 ERA IN AUTO CON IL MARITO VICINO A FIRENZE QUANDO ALCUNI MALVIVENTI A VOLTO COPERTO SI SONO AVVICINATI, HANNO APERTO GLI SPORTELLI E HANNO RUBATO I LORO OROLOGI ROLEX – È STATA LA COPPIA AD AVVERTIRE LA POLIZIA

cesara buonamici foto di bacco

Emilio Orlando per www.leggo.it

Sabato sera di paura per la giornalista Cesara Buonamici, volto molto popolare del Tg5, e il marito, il medico Joshua Kalman, vittime di una rapina violenta vicino a Firenze. Ieri sera la Buonamici con il consorte erano in auto a Pozzolatico, in Toscana, fermi a un incrocio, quando sono stati avvicinati da alcuni malviventi a volto coperto che hanno aperto gli sportelli della loro auto per rapinarli dei loro orologi Rolex. I rapinatori hanno anche minacciato la coppia di estrarre le armi.

cesara buonamici e il marito joshua kalman

Non risulta che Cesara Buonamici, 64enne originaria di Fiesole, e il marito siano rimasti feriti: però grande lo choc per la violenza della rapina. E' stata la stessa coppia ad allertare le forze dell'ordine.

Sul posto la polizia: adesso indaga la squadra mobile di Firenze nella speranza di rintracciare la "banda del Rolex" entrata in azione in Toscana, malviventi specializzati in colpi su orologi di lusso. Dalle prime testimonianze risulta che i banditi avessero un accento napoletano.

