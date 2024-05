HANNO RICOVERATO BOLSONARO (DI NUOVO) – L’EX PRESIDENTE BRASILIANO È IN OSPEDALE PER CURARE UN’INFEZIONE CUTANEA. È STATO LUI AD ANNUNCIARLO SU TWITTER: “HO UN’ERISIPELA E NON È ANCORA PREVISTA UNA DATA PER LE DIMISSIONI”. SI TRATTA DI UN’INFEZIONE BATTERICA CARATTERIZZATA DA UNA INFIAMMAZIONE DELLA PELLE…

BOLSONARO IN OSPEDALE IN FLORIDA

(ANSA-AFP) - L'ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro ha annunciato di essere ricoverato in un ospedale della città di Manaus, nel nord del Paese, per curare un'infezione cutanea. "Sono ricoverato all'ospedale Santa Julia di Manaus - ha scritto su X -. Ho un'erisipela e non è ancora prevista una data per le dimissioni dall'ospedale".

L'erisipela è un'infezione batterica caratterizzata da una infiammazione della pelle. Bolsonaro "è stato ricoverato ieri mattina per una disidratazione e un'infezione cutanea - ha confermato l'ospedale in un comunicato -. Resta in ospedale per una terapia antibiotica per via venosa e per una reidratazione".

e' stata la mano di rio meme by carli su bolsonaro jair bolsonaro manifestanti pro bolsonaro in brasile 2 brasilia assalto dei sostenitori di bolsonaro al congresso 33 BOLSONARO ORBAN Jair Bolsonaro nell ambasciata ungherese a brasilia elon musk jair bolsonaro