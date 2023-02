14 feb 2023 18:58

LO HANNO SUICIDATO – CONTINUANO A CADERE COME MOSCHE FUNZIONARI, MILITARI E IMPRENDITORI RUSSI: VLADIMIR MAKAROV, 72ENNE NUMERO DUE DELL’UNITÀ ANTI-ESTREMISMO, È STATO TROVATO MORTO NELLA SUA CASA DI MOSCA. ERA STATO LICENZIATO PER ORDINE DIRETTO DEL CREMLINO, ERA CADUTO IN DEPRESSIONE E SI SAREBBE AMMAZZATO CON UN FUCILE DA CACCIA. MA LA VERSIONE DEI MEDIA RUSSI NON CONVINCE E…