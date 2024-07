1 lug 2024 13:44

HANNO SVALIGIATO CASA DI CATERINA BALIVO! – I LADRI SI SONO INTRUFOLATI NELL’APPARTAMENTO DELLA CONDUTTRICE A ROMA, NEL QUARTIERE PARIOLI, E HANNO PORTATO VIA OROLOGI E GIOIELLI PER UN VALORE DI MIGLIAIA DI EURO – LA BALIVO NON ERA IN CASA: IN QUESTI GIORNI E’ IN VACANZA A BARCELLONA INSIEME AI SUOI FIGLI…