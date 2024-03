HANNO TROVATO PAPPONI PER I LORO DENTI – A ROMA QUATTRO PISCHELLI, TRA CUI DUE RAGAZZE MINORENNI, SI SONO MESSI A DARE FASTIDIO AD ALCUNE PROSTITUTE IN VIA TOGLIATTI - LE “SIGNORINE” HANNO CHIAMATO RINFORZI E POCO DOPO SONO ARRIVATI DEGLI UOMINI CHE HANNO DISTRUTTO LA MACCHINA DEI RAGAZZI A BASTONATE - NELLA FUGA L'AUTO DEI RAGAZZI E' FINITA FUORI STRADA...

(ANSA) - A bordo di un'auto si sono avvicinati ad alcune prostitute la scorsa notte in via Palmiro Togliatti a Roma infastidendole. Ma il gruppetto di quattro ragazzi, due 19enni e due ragazze 17enni, non aveva immaginato le conseguenze. Le prostitute hanno chiamato 'rinforzi, e poco dopo sono arrivati degli uomini che hanno affiancato la loro auto prendendola a bastonate.

I giovani a quel punto hanno lanciato delle uova contro l'altra macchina e sono scappati. Nella fuga sono finiti fuori strada su alcuni binari e così sono stati raggiunti di nuovo da quegli uomini che hanno mandato in frantumi a bastonate il parabrezza e un vetro laterale. Per lo spavento le due ragazzine sono state portate in ambulanza in ospedale, mentre il veicolo è stato recuperato dal carroattrezzi. Non risultano feriti. Sul posto i carabinieri del Nucleo radiomobile che indagano sull'accaduto.

