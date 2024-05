HARRY CHI? - RE CARLO HA CONSEGNATO A WILLIAM IL GRADO ONORIFICO DI COLONNELLO DELL'ARMY AIR CORPS DURANTE UNA BREVE CERIMONIA ALLA BASE DELL'AVIAZIONE DELL'ESERCITO BRITANNICO IN HAMPSHIRE – IL GRADO SAREBBE SPETTATO A HARRY VISTO CHE, IN QUEL REPARTO, IL SECONDOGENITO DEL SOVRANO AVEVA SERVITO DURANTE LA SECONDA MISSIONE IN AFGHANISTAN – È L’ENNESIMO SEGNALE DI UNA FRATTURA INSANABILE TRA HARRY E LA FAMIGLIA: RE CARLO NON LO HA NEMMENO VOLUTO VEDERE QUNADO ERA A LONDRA E…

re carlo e il principe william 4

(ANSA) - Re Carlo ha consegnato all'erede al trono William il grado onorifico di colonnello dell'Army Air Corps nel corso di una breve cerimonia avvenuta davanti a un elicottero da guerra Apache nella base dell'aviazione dell'esercito britannico in Hampshire, nel sud dell'Inghilterra.

Si è trattato della seconda visita del sovrano fuori Londra - la prima era stata la settimana scorsa in un'altra base con tanto di commento ironico "mi hanno fatto uscire dalla gabbia" - dopo il ritorno agli appuntamenti pubblici di rappresentanza seguito all'annuncio del cancro e all'inizio delle terapie con risultati incoraggianti secondo i medici di corte, e anche il primo impegno formale in cui padre e figlio sono comparsi assieme da quando è stata resa pubblica la diagnosi di tumore della principessa Kate.

re carlo e il principe william 2

Come riporta la Bbc, in un discorso durante la cerimonia Carlo III, arrivato all'Army Aviation Centre in elicottero, ha espresso la sua "grande ammirazione" per il corpo d'aviazione e il servizio reso in Afghanistan e in Iraq. Inoltre, riferendosi a William, ha sottolineato come sia "davvero un ottimo pilota".

principe harry meghan markle 1

Immancabile da parte dei media il riferimento al fatto che il grado onorifico sarebbe spettato ad Harry, in quanto in quel reparto il secondogenito del sovrano aveva servito durante la sua seconda missione in Afghanistan, proprio come pilota di Apache, qualora non ci fosse stato nel 2020 il traumatico strappo del principe 'ribelle' dalla Royal Family con l'abbandono del suo ruolo di membro senior attivo della dinastia e il successivo trasferimento negli Usa con la moglie Meghan.

re carlo e il principe william 3

Dopo la visita in solitario di Harry a Londra della settimana scorsa, in cui è mancato un incontro col padre per l'agenda troppo fitta del sovrano, il duca di Sussex e la consorte hanno concluso quella fatta insieme in Nigeria, Paese del Commonwealth, dove sono stati accolti con tutti gli onori, come una coppia reale di fatto, e dove in particolare ha fatto breccia Meghan, grazie anche alle radici familiari nigeriane degli avi di sua madre.

megan markle harry harry meghan markle re carlo e il principe william 1