HARRY E MEGHAN, BYE BYE! - IL PRINCIPE PIU’ TORVO CHE MAI E’ STATO FOTOGRAFATO MENTRE RIENTRAVA A CASA IN CALIFORNIA CON LA MOGLIETTINA E I PARGOLI – I SUSSEX SE LA SONO FILATA PRIMA DELLA FINE DEL GIUBILEO DI PLATINO, CHE E’ STATO PER LORO UN UMILIANTE SUPPLIZIO: TENUTI LONTANI COME APPESTATI, HANNO FATTO UNA SOLA APPARIZIONE UFFICIALE NELLA CATTEDRALE DI ST PAUL, NEMMENO UNA FOTO CON LA REGINA E IL COMPLEANNO DELLA LORO LILIBET...

Dagotraduzione da Daily Mail

harry e meghan tornano in california 6

Un principe Harry dall'aspetto cupo è tornato in California insieme alla moglie Meghan Markle e ai loro figli a bordo di un jet privato, prima ancora che il gran finale del Queen's Platinum Jubilee avesse inizio.

Il duca e la duchessa del Sussex ei loro figli si sono diretti all'aeroporto di Farnborough, a ovest di Londra, alle 13:30 di ieri, un'ora prima dell'inizio del corteo giubilare nel centro di Londra.

Così è finito il Giubileo della coppia, lasciata senza alcun ruolo ufficiale dopo la megxit del 2020.

harry e meghan tornano in california 5

Un insider ha detto: "Senza suoni di fanfare, alla fine sono andati e basta. E non si sono fermati per il concorso del Giubileo di Platino, che è una celebrazione della Gran Bretagna e di tutte le sue stranezze ed eccentricità durante i 70 anni di regno della regina".

All'ora di pranzo di ieri la coppia che ormai risiede a Montecito, in California, sarebbe stata portata in auto da Frogmore Cottage a Windsor, dove si trovavano dall'arrivo nel Regno Unito, mercoledì scorso. E stavano già attraversando l'Atlantico quando la nonna, il padre, il fratello e i nipoti di Harry hanno salutato la folla in adorazione dal balcone di Buckingham Palace, alla conclusione dei quattro giorni di meravigliose celebrazioni che hanno segnato i 70 anni della regina sul trono.ù

harry e meghan tornano in california 7

Dopo che se ne sono andati, circa 18 milioni di persone hanno preso parte ieri alle feste di strada del Giubileo, che ha visto la partecipazione del duca e della duchessa di Cambridge nella zona ovest di Londra. I Sussex sono stati in gran parte assenti dalle celebrazioni del Giubileo, e sono stati visti per l'ultima volta in pubblico venerdì al servizio del Ringraziamento nella Cattedrale di St Paul, dove sono stati fischiati e applauditi quando sono arrivati e se ne sono andati.

Giovedì sono stati relegati nell'ufficio del maggiore generale con i reali meno importanti per il Trooping the Colour. Qui sono stati fotografati mentre zittivano giocosamente i bambini. Invece i loro figli, Archie e Lilibet non si sono visti affatto in pubblico.

harry e meghan tornano in california 1

I Sussex hanno trascorso la maggior parte del loro soggiorno al Frogmore Cottage con i loro figli e hanno organizzato una festa "rilassante" per il primo compleanno di Lilibet nella residenza di Windsor, alla quale si pensa che abbiano partecipato solo alcuni cugini più piccoli.

I Sussex sono tornati in California alle 18 di domenica. Quello che sembrava essere un seggiolone è stato scaricato dall’aereo. Harry è stato quindi fotografato sul sedile del passeggero di una Range Rover nera che ha portato la famiglia a casa e sembrava molto serio, dopo quasi cinque giorni di lontananza dagli Stati Uniti.

harry e meghan tornano in california 11 harry e meghan tornano in california 9 harry e meghan tornano in california 12 harry e meghan tornano in california 2 harry e meghan tornano in california 3 harry e meghan tornano in california 10 harry e meghan tornano in california 4 carlo con la regina elisabetta la regina elisabetta si affaccia al balcone di bukingham palace per la parate del giubileo di platino royal family (senza harry) al balcone di buckingham palace royal family (senza harry) al balcone di buckingham palace 3 royal family (senza harry) al balcone di buckingham palace 2 harry e meghan tornano in california 8