4 dic 2023 13:23

HARRY E MEGHAN CHI? – LA SCELTA DEL DUCA DI WESTMINSTER DI NON VOLERE I SUSSEX AL MATRIMONIO HA UNA RAGIONE PRECISA: ALLE NOZZE CI SARÀ MEZZA FAMIGLIA REALE, COMPRESI CARLO, WILLIAM E RISPETTIVE CONSORTI, E NESSUNO HA VOGLIA DI ROVINARSI LA FESTA – ANCHE PERCHÉ DOPO LA PUBBLICAZIONE DI “ENDGAME”, IL RE TERRÀ UN “GABINETTO DI GUERRA” PER CAPIRE COME REAGIRE AGLI ATTACCHI DEL LIBRO – LA PROPOSTA DI LEGGE PER PRIVARE HARRY E MEGHAN DEI TITOLI DI DUCA E DUCHESSA…